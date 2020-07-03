6 arkadaşıyla yaşadığı evde tabancayla sırtından vurularak öldürüldü
6 arkadaşıyla yaşadığı evde tabancayla sırtından vurularak öldürüldü KAYSERİ'de, 6 arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde tabancayla sırtından vurulan Suriyeli Belali Akkad (25), hayatını kaybetti.
6 arkadaşıyla yaşadığı evde tabancayla sırtından vurularak öldürüldü
KAYSERİ'de, 6 arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde tabancayla sırtından vurulan Suriyeli Belali Akkad (25), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 arkadaşı da gözaltına alındı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Sahabiye Mahallesi Fark Sokak üzerindeki Arzu Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 6 arkadaşı ile birlikte yaşayan Suriyeli Belali Akkad, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı evin koridorunda tabanca ile sırtından vuruldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Akkad'ın öldüğünü belirledi. Evde yapılan çalışmanın ardından Suriyeli gencin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri evde yaşayan 6 kişiyi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 02:11 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 6 arkadaşıyla yaşadığı evde tabancayla sırtından vurularak öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika 00:42 ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı 00:35 Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı 00:08 Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 22:01 Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 16:20 Beyaz Saray'ın etrafını fareler kuşattı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:53 Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu 13:03 Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı, yakınlarını ziyaret etmek isteyenleri kapsamıyor 12:29 Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı