Son Dakika Haberleri: 6 asırlık anıt ağaç koruma altındaki ilk meyve verdi
Son Dakika Güncel 6 asırlık anıt ağaç koruma altındaki ilk meyve verdi

6 asırlık anıt ağaç koruma altındaki ilk meyve verdi

1 saat önce

Döşemealtı Belediyesi ekiplerinin, 2017 yılında Altınkale mahallesinde yol yapımı sırasında rastladığı 6 asırlık zeytin ağacını koruma altına aldı.

6 asırlık anıt ağaç koruma altındaki ilk meyve verdi, System.String[]

Döşemealtı Belediyesi ekiplerinin, 2017 yılında Altınkale mahallesinde yol yapımı sırasında rastladığı 6 asırlık zeytin ağacını koruma altına aldı. Tarihi ağaç Döşemealtı Belediyesi önünde bulunan yeni kent meydanına hazırlanan özel bölüme dikildi. 6 asırlık zeytin ağacı, ilk meyvesini verdi.


2 yıl önce Döşemealtı Belediyesi ekiplerinin, Altınkale mahallesinde yol yapımı sırasında rastladığı 6 asırlık zeytin ağacı koruma altına alınmıştı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise tarihi ağacı koruma altına alarak yeni yerin taşınması için çalışma başlatmış, kurumuş kısımları budanıp bakımları yapıldıktan sonra Döşemealtı Belediyesi Kent Meydanına getirilmişti. Kent meydanına görsel zenginlik kazandırmak adına tır ve vinç yardımıyla taşınan 6 asırlık ağaç 40 kişilik bir ekiple yeniden toprakla buluşmuştu. 600 yıllık zeytin ağacı Kent Meydanı'nda ilk meyvesini verdi. Olgunlaşmasının ardından 6 asırlık ağacın verdiği meyveler ekipler tarafından toplanacak.


Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, yol inşaatı sırasında rastladığımız asırlık zeytin ağacını kesip atmak yerine ekiplerimiz marifetiyle kökünden söküp kent meydanımıza dikmiştik. Titiz bir çalışma ile kent meydanımıza kazandırdığımız asırlık zeytin ağacının yeniden meyve vermeye başlamasından mutluluk duydum" dedi. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:04 Kaynak: İHA
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