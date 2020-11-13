6 asırlık türbe ilk günkü ihtişamına kavuştu - Son Dakika

6 asırlık türbe ilk günkü ihtişamına kavuştu

13.11.2020 14:42
6 asırlık türbe ilk günkü ihtişamına kavuştu, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan 614 yıllık Yıldırım Bayezid Türbesi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı törenle ziyarete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan 614 yıllık Yıldırım Bayezid Türbesi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı törenle ziyarete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi ve kültürel miras yatırımları ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan sultan külliyelerinden biri olan Yıldırım Külliyesi bünyesinde yer alan Osmanlı'nın 4'üncü Padişahı Yıldırım Bayezid'e ait türbedeki restorasyon tamamlandı. Yıldırım Bayezid'in oğlu Emir Süleyman tarafından 1406 yılında yaptırılan ve Osmanlı mimari tarihine, ilk revaklı türbe olarak geçen eser, çatısından zeminine, duvar süslemelerinden kapı ve pencere doğramalarının yenilenmesine kadar tüm çalışmalarla ilk günkü ihtişamına kavuşturuldu. Bursa'nın tarihi eserler zincirinin en önemli halkalarından biri olan türbenin açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, İl Müftüsü İzani Turan ve davetliler katıldı.

İlham veren şehir

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş törende yaptığı konuşmada, Osmanlı'ya başkentlik yapan, ilk 6 padişahı ve onlarca evliyayı bağrında barındıran Bursa'nın, Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Bursa'nın, bağrında taşıdığı değerleri yeni değerlerle harmanlayıp bir dünya kenti olma yolunda ilerleyen bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa, geleceğini şekillendirmek üzere yola çıkanlara ilham veren bir şehirdir. Burası, 8500 yıllık şehircilik birikimiyle, kentlerin vizyonuna değer katan bir şehirdir. Her karesiyle bir tarih hazinesi olan şehrimizde; Bitinya'dan Bizans'a, Osmanlı'dan Cumhuriyete kadar her dönemden izler bulmak mümkün. Bursa'nın tarihsel varlığını sadece anıtsal yapılarla sınırlamak da mümkün değil tabi. Ticari geleneği ve geleneğin yansıması çarşıları, esnaf ve zanaat kültürü, edebiyat, sanat, musiki gibi birçok özelliği var" dedi.

Beylikten devlete geçişin göstergesi

Bütün bu özellik ve güzelliklerin korunması noktasında ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaların en önemli sonucu şüphesiz ki Bursa'nın, Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık Köyü alanlarının UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almasıdır. Bugün, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almamızı sağlayan alanlardan birinde, Yıldırım Külliyesi'ndeyiz. Osmanlı Devleti'nin mimarlık ve yapı alanında bir üslup bütünlüğünü simgeleyen Yıldırım Külliyesi, Yıldırım Bayezid tarafından 1390'lı yıllarda yaptırılmıştır. Yıldırım külliyesi içinde yer alan yapılardaki mimari, sanatsal unsurlar 'beylikten devlete' geçişin de bir göstergesi gibidir. Çatısından zeminine, duvar işlemelerinden ahşap doğramalarına yaptığımız kapsamlı bir tadilat ve restorasyonla tarihi yapı ilk günkü görkemli halini aldı. Yıldırım ilçemize, Bursa'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Eserlerimiz tapu senedimizdir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de bilim adamlarının açıklamalarına göre, insanoğlunun ilk olarak topluca yaşamaya başladığı iki yerden birinin Mezopotamya, diğeri de Anadolu toprakları olduğunu söyledi. Böyle bir coğrafyanın dünyanın hiçbir yerinde olmadığını dile getiren Özhaseki, "Bu coğrafyanın her bir köşesinde yaşamış olan onlarca kavimden ve kurulan medeniyetlerden kalan eserleri açığa çıkarsak ve adına da kocaman bir 'açık hava müzesi' desek yeridir. Bu tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması bizim için iftihar vesilesidir. Geçmişte maalesef tarihi kültürel mirası koruma bilinci yoktu. Harf devriminden sonra sırf eski yazı olduğu için kütüphanelerdeki eserlerin Haliç'e döküldüğünü tarih kitaplarından okuyoruz. Çok şükür özellikle AK Belediyelerimiz bu konuda tarihe sahip çıkmaya devam ediyorlar. Selçuklu biziz, Osmanlı biziz, Cumhuriyet de biziz. Ama geçmiş zamanlarda tarihe o kadar kötülük edilmiş ki. Bu eserlerin korunması, geleceğe aktarılması bizim için çok önemli. Belediye Başkanı arkadaşlarımız bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar. Alinur Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bursa'da tarihi, doğal ve kültürel mirasımıza sahip çıkıldığını, ecdadın eserlerinin yenilendiğini ve gelecek nesillere aktarıldığını görmek bizde iç huzur yarattı. Allah kendilerinden razı olsun. Bu eserlerin hepsi bizim geleceğimizdir, bizim tapu senedimizdir, istikbalimizdir, istiklalimizdir" diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Yıldırım Beyazıt'ın emaneti olan bir ilçede görev yapmanın büyük bir onur olduğunu belirterek, Yıldırım'a hizmetleri nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Protokol üyelerini konuşmaların ardından kurdele kesip, ziyarete açtıkları Yıldırım Bayezid Türbesi'ni gezdi. - BURSA

6 asırlık türbe ilk günkü ihtişamına kavuştu
6 asırlık türbe ilk günkü ihtişamına kavuştu
6 asırlık türbe ilk günkü ihtişamına kavuştu
6 asırlık türbe ilk günkü ihtişamına kavuştu
6 asırlık türbe ilk günkü ihtişamına kavuştu

Yıldırım Bayezid, Yerel Yönetim, AK Parti, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 6 asırlık türbe ilk günkü ihtişamına kavuştu - Son Dakika


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