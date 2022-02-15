Üye Girişi
6 ASKERİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTE, 7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 531,5 YIL HAPİS - Son Dakika

6 ASKERİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTE, 7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 531,5 YIL HAPİS

15.02.2022 13:10

Van kara yolunun güvenliğini sağlayan askerlere yönelik düzenlenen 6 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden PKK'lı terörist Hüseyin Osmanpur, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Van kara yolunun güvenliğini sağlayan askerlere yönelik düzenlenen 6 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden PKK'lı terörist Hüseyin Osmanpur, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şırnak- Van kara yolunun güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine yönelik 26 Eylül 2016'da PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, Jandarma Astsubay Yunus Çiçek ile jandarma uzman çavuşlar Mehmet Alda, Süleyman Güneri, Tolga Özdinç ve Hüseyin Tosun ve Uzman Onbaşı Burak Perçin şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Saldırının faili teröristlerden Hüseyin Osmanpur, güvenlik güçlerinin kırsalda düzenlediği bir operasyonda yakalandı. Terörist Osmanpur hakkında Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Hüseyin Osmanpur, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemi ile duruşmaya katılan terörist Osmanpur, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmedi. Mütalaasını veren savcı, Osmanpur'un 'Devletin birlik ve bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, kasten adam öldürme, yağma, mala zarar verme ve ateşli silah kanununa muhalefet' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, yapılan keşifler, dosya kapsamı ve mevcut delilleri göz önünde bulundurarak Hüseyin Osmanpur'a, 'Devletin birlik ve bütünlüğünü bozma suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet', 'kasten adam öldürme' suçundan 6 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 32 kez 13 yıl, nitelikli yağma suçundan 6 kez 18 yıl ve ateşli silah kanununa muhalefet suçundan 7,5 yıl hapis cezası ile 15 bin TL para cezası verdi. Terörist Hüseyin Osmanpur toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531,5 yıl hapis cezası aldı.

6 ASKERİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTE, 7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 531,5 YIL HAPİS
6 ASKERİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTE, 7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 531,5 YIL HAPİS
6 ASKERİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTE, 7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 531,5 YIL HAPİS

YORUMLAR
500

Ağırlaştırılmış Müebbet, Şehit, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6 ASKERİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTE, 7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 531,5 YIL HAPİS - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:02 Önce evini yaktı, sonra da genç kadını rezidansa kilitledi! Aksaray'da 2 haftalık esareti itfaiye bitirdi
13:00 Sır ölümler: Babanın cesedi parçalanmış, oğlununki ise çırılçıplak ve donmuş halde bulundu! Babanın kesik başı aranıyor
12:56 Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı
12:53 Hapis yatmayacak! Bütün ülke ayağa kalkmıştı! Öğrencisini döven öğretmene hem hapis hem erteleme
12:51 Sehven KDV'si yüzde 18'e çıkarılmıştı! Resmi Gazete'de düzeltme: Kırmızı ette yapılan hata düzeltildi
12:50 Şırnak'ta 6 askerin şehit olduğu saldırıda karar: Terörist Hüseyin Osmanpur 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:47 Falyalı suikastına ilişkin yeni iddia: Bir ucu Kolombiya'da, bir ucu Yüksekova'da!
12:28 3600 ek gösterge sonrası kim, ne kadar alacak? İşte meslek meslek o rakamlar
12:04 Gaziantep'te bebeğini darbettiği görüntülerle infial yaratmıştı! Yargılanmasına başlandı
12:05 Baba oğula tek göz yetiyor! Hiç görmeyen hafız oğlunu tek gözüyle camiye götürüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 13:18:11. #1.11#
SON DAKİKA: 6 ASKERİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTE, 7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 531,5 YIL HAPİS - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement