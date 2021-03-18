ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi - Son Dakika

ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi

18.03.2021 09:31

ABD'nin Georgia eyaletindeki 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılardan sorumlu tutulan 21 yaşındaki Robert Aaron Long'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Polise verdiği ifadesinde cinsel ilişki bağımlısı olduğunu ve kurbanların kendisini kışkırttığını öne süren Long, 6 Asya kökenli kadının hayatını kaybettiği saldırıyı ırkçı bir motivasyonla gerçekleştirmediğini söyledi. Öte yandan ABD'li ünlü oyuncu Olivia Munn, olaya sert tepki gösterip saldırıdan eski Başkan Trump'ı sorumlu tuttu.

ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta kentinde yaşanan saldırının yankıları sürüyor. Kentin kuzeyinde yer alan Cherokee bölgesinde Asya kökenlilere ait masaj salonuna düzenlenen saldırıdan sorumlu tutulan Robert Aaron Long'un ilk ifadesi ortaya çıktı.

"OLDUKÇA KÖTÜ BİR GÜN GEÇİRİYORDU"

Long polise verdiği ifadesinde "seks bağımlısıyım" dedi ve saldırıyı ırkçı bir motivasyonla gerçekleştirmediğini iddia etti. 21 yaşındaki Long aynı ifadesinde masaj salonunda çalışan kurbanların kendisi kışkırttığını öne sürdü. Soruşturma hakkında konuşan Şerif Jay Baker ise "Long oldukça kötü bir gün geçiriyordu" ifadelerini kullandı.

6 Asya kökenli kadının hayatını kaybettiği masaj salonu saldırılarının faili: Seks bağımlısıyım
ABD'yi kana bulayan saldırgan Robert Aaron Long.

HAYATINI KAYBEDENLERDEN 6'SI ASYA KÖKENLİ

ABD basınında yer alan haberlere göre, 6 Asya kökenli kadın hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor. Long saldırıyı ırkçı bir motivasyonla gerçekleştirmediğini iddia etse de ABD'de gündem ırkçılık tartışmaları üzerinde yoğunlaşmış durumda.

6 Asya kökenli kadının hayatını kaybettiği masaj salonu saldırılarının faili: Seks bağımlısıyım
ABD'li ünlü oyuncu Olivia Munn

OLIVIA MUNN'DAN TRUMP'A TEPKİ

ABD'li oyuncu Olivia Munn saldırıda Asya kökenli kadınların hedef alınmasını en sert dille eleştiren isimlerden biri oldu. Kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan 40 yaşındaki oyuncu, bu tarz saldırılardaki artışta eski ABD Başkanı söylemlerinin etkili olduğunu öne sürdü. Munn, Trump'ın pandemiyi "Çin virüsü" ve "Kungfu Virüs" şeklinde adlandırmasının ABD toplumunda yaşayan Asya kökenlilere yönelik saldırılarda artış yaşanmasında etkilili olduğunu sözlerine ekledi.

"CANİCE EYLEMLERİN MAZUR GÖRÜLMESİNDEN BIKTIM"

Munn ayrıca Şerif Jay Baker'ın açıklamalarını da "Artık beyaz teröristlerin insanlaştırılmasından ve canice eylemlerini mazur görülmesinden bıktım" sözler ile eleştirdi.

ABD'yi kana bulayan katil cinsel ilişki bağımlısıyım dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi

ABD, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'yi kana bulayan katil 'cinsel ilişki bağımlısıyım' dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi - Son Dakika Dünya


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