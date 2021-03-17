6. Avrupa İmmünoloji Kongresi, 1-4 Eylül'de sanal ortamda yapılacak - Son Dakika

6. Avrupa İmmünoloji Kongresi, 1-4 Eylül'de sanal ortamda yapılacak

17.03.2021 13:59
6. Avrupa İmmünoloji Kongresi, 1-4 Eylül'de sanal ortamda yapılacak, System.String[]

Avrupa İmmünoloji Dernekleri Federasyonu (EFIS) tarafından her 3 yılda bir düzenlenen Avrupa İmmünoloji Kongresi'nin (ECI 2021) altıncısı, 1-4 Eylül'de sanal ortamda gerçekleştirilecek.

Avrupa İmmünoloji Dernekleri Federasyonu (EFIS) tarafından her 3 yılda bir düzenlenen Avrupa İmmünoloji Kongresi'nin (ECI 2021) altıncısı, 1-4 Eylül'de sanal ortamda gerçekleştirilecek.

Adaylık çalışması sırasında Türk İmmünoloji Derneğinin katkısıyla alınan kongrenin başkanlığını, İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Günnur Deniz üstleniyor.

Deniz, yaptığı açıklamada, ECI 2021 Organizasyon Komiteleri'nin geçen birkaç ay içinde Kovid-19 salgınıyla ilgili sürekli değişen gelişmeleri yakından izlediğini belirterek, görünüm fazla belirsizlik içerdiğinden Yürütme Komitesinin EFIS Kuruluyla ECI 2021'i sanal bir kongre olarak düzenlemeye karar verdiğini anlattı.

Avrupa'nın immünoloji alanında en büyük kongrelerinden biri olan toplantıyı 3 bini aşkın bilim insanı ve araştırmacının takip etmesinin beklendiğini kaydeden Deniz, 4 ana bölümden oluşacak bilimsel programdaki 30 oturumun, modern immünoloji biliminin birçok alanını kapsayacak şekilde planlandığını belirtti.

Kongrede, Kovid-19 küresel salgınının farklı yönleriyle ele alınacağı oturumların yer almasının da düşünüldüğünü ifade eden Deniz, genç araştırmacılara da yer vermek için 300'e yakın sözlü bildirinin sunulacağı oturumlar ile e-poster sunum imkanları olacağını anlattı.

"Bağışıklığımızı Tanıyalım" projesi

Deniz, ECI 2021 sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ECI- Kongre Lokal Düzenleme Kurulu ve Türk İmmünoloji Derneği tarafından başlatılan "Bağışıklığımızı Tanıyalım" projesiyle immün sistemin genel olarak topluma tanıtılması ve bağışıklık sistemi hakkında farkındalık yaratılmasının amaçlandığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"İnsan vücudu içinde bulunduğu çevrede yer alan saldırgan mikroorganizmalara bağışıklık sistemi ile yanıt vererek sağlığını korur, çünkü bağışıklık sistemi kendine ait olmayan organizma ve molekülleri ayırt edebilme yeteneğine sahiptir. Kendisinden farklı yapıya sahip maddeleri yabancı olarak algılayıp onu yok etmek üzere harekete geçmesine 'immünite-bağışıklık' adı verilmektedir. Hem doğal hem de sonradan kazanılan bağışıklık elemanları kendisine ait ve yabancı mikroorganizmaları (virüs, bakteri, mantar gibi) tanıma ve ayırt etme yeteneği ile enfeksiyonlara karşı savunma hattı oluştururlar.

Proje kapsamında animasyon olarak hazırlanan seri videolar, başta okul çağındaki çocuklar olmak üzere tüm yaş gruplarının da ilgisini çekecek bir içerikle hazırlanıyor. Video serisiyle immün sistem fonksiyonlarının ve hastalıklarının herkes tarafından anlaşılmasının sağlanması, bağışıklık sistemimizin görevlerinin ve hastalıklardaki rolünün anlatılması, bağışıklığımızı nasıl koruyacağımızın yalın bir dille aktarılması amaçlanıyor. #bağışıklığımızıtanıyalım etiketleriyle paylaşılacak videolar sosyal medya kanallarında, toplu ulaşım araçlarındaki ekranlarda, hastane bekleme alanlarındaki ekranlarda yayınlanacak."

İstanbul Üniversitesi, Kongre, Eylül, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 6. Avrupa İmmünoloji Kongresi, 1-4 Eylül'de sanal ortamda yapılacak - Son Dakika


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