Alanyaspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. 23 Aralık 2020 tarihinde sözleşmesini 2 yıllığına uzattığı Georgios Tzavellas, Yunanistan takımı AEK'yla anlaştı.
Tzavellas, "Ailevi nedenlerden dolayı Yunanistan'a dönme kararı aldım. Kolaylık gösterin" diyerek takımına durumu iletti.
Yunan ekibi, Tzavellas transferi için Alanyaspor'a 400 bin euro serbest kalma bedeli ödeyecek. Tecrübeli stoper geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 35 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
Son Dakika › Spor › 6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme imzalayan Tzavellas, 'Ailevi sebeplerim var' diyerek ayrıldı - Son Dakika Spor