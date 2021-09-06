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6 ay önce aldığı keçi üç boynuzlu çıktı, görenler şoke oldu - Son Dakika

6 ay önce aldığı keçi üç boynuzlu çıktı, görenler şoke oldu

06.09.2021 11:34

6 ay önce aldığı keçi üç boynuzlu çıktı, görenler şoke oldu Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde hayvancılıkla uğraşan Hamit Duyar'ın 6 ay önce aldığı keçinin, 3 boynuzlu olduğu ortaya çıktı.

6 ay önce aldığı keçi üç boynuzlu çıktı, görenler şoke oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde hayvancılıkla uğraşan Hamit Duyar'ın 6 ay önce aldığı keçinin, 3 boynuzlu olduğu ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesine bağlı Çırgan Köyü'nde ilginç bir olay yaşandı. Hayvancılıkla uğraşan 39 yaşındaki Hamit Duyar 6 ay önce aldığı keçisinin kulağında üçüncü boynuz olduğunu fark etti. İlk etapta başka bir keçinin boynuzun takıldığını zanneden Duyar, boynuzu koparmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sonra keçisinin üçüncü boynuzu olduğunu fark eden Hamit Duyar, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Keçisinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Duyar, kısa süre içerisinde yüzlerce beğeni aldı. Köyünde ilgi odağı haline gelen üç boynuzlu keçiyi görmek için vatandaşlarda şehir içi ve şehir dışından fotoğraf çektirmek için köye gelmeye başladı. Diğer yandan keçinin sahibi Hamit Duyar, vatandaşların ve köy halkının gösterdiği ilgiden memnun olduğunu söyleyerek, şuan için keçiye değer biçmediğini ve kendisinden daha ilgi gösteren başka biri çıktığında keçiyi verebileceğini belirtti.

'İlk etapta başka bir hayvanın boynuzunun kulağa takıldığını sandım'

Hamit Duyar, başka bir hayvanın boynuzunun kulağa takıldığını sandığını söyleyerek, "Ben bu hayvanı alalı 5-6 ay oldu. İlgimi çekti baktım, kulağında bir şey sallanıyor. Baktım dedim bu neyin nesi. Dedim ki herhalde bir hayvanın boynuzu buna takılmış. Neyse tuttum boynuzları kopartayım dedim kanadı. İyice inceledikten sonra boynuzun kulakta çıktığını gördüm" dedi.

'Boynuzun kulaktan çıktığına kimse inanmadı'

Boynuzun kulaktan çıktığına kimsenin inanmadığını ifade eden Duyar, "İlk defa böyle bir şey görüyorum. Kulakta boynuz çıkmış. Hani bir söz var ya boynuz kulağa geçer diye o söz gerçek olmuş. Ben bu hayvanın resmini sosyal medya da paylaştım insanlar buna inanmadı. Hayvanın boynuzu kök hücre gibi kulağında boynuzu. Resmen boynuz kulaktan besleniyor. Bende şu an keçimi satmayı düşünmüyorum. O benim ilgi odağım oldu. Bakmak için geliyorlar. Ama bizden daha meraklısı çıkarsa veririz" diye konuştu.

6 ay önce aldığı keçi üç boynuzlu çıktı, görenler şoke oldu
6 ay önce aldığı keçi üç boynuzlu çıktı, görenler şoke oldu
6 ay önce aldığı keçi üç boynuzlu çıktı, görenler şoke oldu
6 ay önce aldığı keçi üç boynuzlu çıktı, görenler şoke oldu

Zonguldak, Kozlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 6 ay önce aldığı keçi üç boynuzlu çıktı, görenler şoke oldu - Son Dakika


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