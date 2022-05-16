6 ay önce evlendiği kocasını oğluyla birlikte sopayla boğarak öldürdü - Son Dakika
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6 ay önce evlendiği kocasını oğluyla birlikte sopayla boğarak öldürdü

16.05.2022 10:47

Adana'da 6 ay önce kendisinden 30 yaş büyük adamla evlenen kadın, 14 yaşındaki oğluyla beraber kocasını sopayla boğarak öldürdü. Kadının ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ederek "Eve para getirmiyordu" dediği öğrenildi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda en küçüğü 2 en büyüğü 14 yaşında 4 çocuk annesi Elif C. (32) 6 ay önce tır sürücüsü 62 yaşındaki Yücel Cihangir ile evlendi. 15 Mayıs gecesi Elif C. kocasıyla tartıştı. Olayın üzerine 14 yaşındaki oğlu O.H. de gelince tartışmaya o da karıştı.

Oğluyla birlikte 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü

SOPAYLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜLER

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Yücel Cihangir sopayla boğularak öldürüldü. Anne ve oğlu önce ne yapacağını bilemezken bir süre cesedin başında bekledi. Anne Elif C. ile oğlu sopayı pencereden aşağı attı. Önce kaçmayı düşünen anne oğul saatlerce cesedin başında bekledi. En sonunda anne sabaha karşı 112'yi arayıp eşini öldürdükleri ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi. Kadın ve oğlunu gözaltına alan polis evde inceleme başlattı. Polis bahçedeki sopayı da buldu.

Oğluyla birlikte 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü

EVE PARA GETİRMEDİĞİ İÇİN TARTIŞMIŞLAR

Yücel Cihangir'in cesedi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise anne ve oğlu emniyete götürdü. Anne ilk ifadesinde eşiyle eve para getirmediği ve evle ilgilenmediği için tartıştığını, bu sırada oğlunun geldiğini, tartışmayı görünce eşini sopayla boğarak öldürdüğünü söylediği öne sürüldü. Çocuğun da annesinin ifadesini doğruladığı iddia edildi.

Oğluyla birlikte 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü

DİĞER ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Anne ve oğlu ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Geriye kalan 3 çocuğu ise devlet korumasına alındı. Yücel Cihangir'in cenazesi ise yakınları tarafından otopsinin ardından adli tıp kurumu morgundan alınıp Solaklı Mahallesi'nde toprağa verildi.

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Yeşilyurt, Cihangir, Seyhan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 ay önce evlendiği kocasını oğluyla birlikte sopayla boğarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 ay önce evlendiği kocasını oğluyla birlikte sopayla boğarak öldürdü - Son Dakika
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