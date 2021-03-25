6 ay önce evlenen akademisyen kalbine yenildi - Son Dakika

6 ay önce evlenen akademisyen kalbine yenildi

KOCAELİ - İstanbul'da özel bir üniversitede görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 34 yaşındaki akademisyen, memleketi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da özel bir üniversitede akademisyen olarak görev yapan 34 yaşındaki Hamit Ekinci, aniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Ekinci, hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Ekinci'nin cansız bedeni, hastanedeki işlemleri sonrasında memleketi Kocaeli'nin Körfez ilçesine gönderildi.

Körfez İGSAŞ Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Ekinci'nin cenazesi Körfez Asri Mezarlığında toprağa verildi. 6 ay önce evlendiği öğrenilen Ekinci'nin babasının da 1993 yılında oğlu ile aynı yaşlarda vefat ettiği öğrenildi.