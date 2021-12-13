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6 ay önce evlenmişti, şimdi ölümün pençesinde! Feci kaza anı saniye saniye kamerada - Son Dakika

6 ay önce evlenmişti, şimdi ölümün pençesinde! Feci kaza anı saniye saniye kamerada

13.12.2021 13:06

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz günlerde Dilek Karakoç isimli kadın, sabah 6'da işe gitmek için evden çıktı. Karakoç, yolun karşısına geçtiği sırada süratle gelen araç tarafından metrelerce savruldu. Olaydan sonra ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırılan Karakoç'un henüz 6 ay önce dünyaevine girdiği belirtilirken, şu anda yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi. Acılı aile, kızlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Pendik Yayalar Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde sabah işe gitmek için evden çıkan 6 aylık evli, 25 yaşındaki Dilek Karakoç yolun karşısına geçmek isterken A. Şahin yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya fırladıktan sonra yere düştü.

Süratle giden araç, genç kadını metrelerce savurmuştu! Korkunç kaza anları ortaya çıktı
Genç çift, henüz 6 ay önce dünyaevine girdi

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan kazada talihsiz kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yaşam savaşı veriyor. Otomobil sürücüsü A. Şahin ise serbest bırakıldı. Talihsiz kadının akrabaları ise otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına isyan etti. Yaşanan kaza çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Süratle giden araç, genç kadını metrelerce savurmuştu! Korkunç kaza anları ortaya çıktı
Genç kızın dayısı Hüseyin Kuruş

ACILI DAYI İSYAN ETTİ: ADALET İSTİYORUZ

Otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki gösteren Dayı Hüseyin Kuruş, "Kaza sabah 06.30 sıralarında karşıdan karşıya geçmek isterken oldu. Biz burada bulunan güvenlik kameralarını izlediğimiz de kazayı yapan sürücünün hiç frene basmadığı kazanın olduğu yer ile yeğenimin düştüğü yer arasında ki mesafe 25-30 metre. Kazayı yapan şahsın telefonla mı oynuyordu yoksa gece mesaisinden mi çıktı? Uykusuz muydu bilemiyoruz. Biz bu olayın kapsamlı şekilde araştırılmasını istiyoruz. Yeğenimin şu anda tüm vücudu kırık, 6 aylık evli kendisi hayatının baharında bu olayı yaşadı. Bu olay detaylı şekilde araştırılsın istiyoruz. Biz daha hastaneden haber almadan şahıs savcılık tarafından serbest bırakılmış elini kolunu sallayarak geziyor. Diğer tarafta 25 yaşında hayatının baharında bir can ölümle pençeleşiyor adalet istiyoruz" dedi.

Süratle giden araç, genç kadını metrelerce savurmuştu! Korkunç kaza anları ortaya çıktı
Baba Kadir Çuval

BABA KADİR ÇUVAL: DURUMU KÖTÜ DENİLİYOR

Baba Kadir Çuval, "Sabah 6 gibi kızım işe gitmek için karşı yöne geçmek isterken süratli bir araba gelip kızama vuruyor. Kızımın durumu ağır elleri, kolları kırık, kafası parçalanmış şu anda yoğun bakımda doktorlar durumunun kötü olduğunu söylüyor. Kızıma çarpan şahıs şu anda serbest elini kolunu sallayarak geziyor. Çok üzgünüz" dedi.

Süratle giden araç, genç kadını metrelerce savurmuştu! Korkunç kaza anları ortaya çıktı
Süratle giden araç, genç kadını metrelerce savurmuştu! Korkunç kaza anları ortaya çıktı
6 ay önce evlenmişti, şimdi ölümün pençesinde! Feci kaza anı saniye saniye kamerada

Otomobil, Yayalar, Pendik, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 ay önce evlenmişti, şimdi ölümün pençesinde! Feci kaza anı saniye saniye kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 ay önce evlenmişti, şimdi ölümün pençesinde! Feci kaza anı saniye saniye kamerada - Son Dakika
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