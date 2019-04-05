Son Dakika Haberleri: 6 ay sonra dolar/TL'de ne bekleniyor?

6 ay sonra dolar/TL'de ne bekleniyor?

1 saat önce

Reuters anketine katılan işlemciler yılbaşından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 6 gerileyen TL'de değer kaybının sürmesini ve kurun altı ay sonra yani Eylül sonunda 5.9250 seviyesine yükselmesini bekliyor.

6 ay sonra dolar/TL'de ne bekleniyor?, System.String[]
Reuters anketine katılan işlemciler yılbaşından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 6 gerileyen TL'de değer kaybının sürmesini ve kurun altı ay sonra yani Eylül sonunda 5.9250 seviyesine yükselmesini bekliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:36 

Eylül, Reuters, Ekonomi
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