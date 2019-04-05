6 ay sonra dolar/TL'de ne bekleniyor?
1 saat önce
Reuters anketine katılan işlemciler yılbaşından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 6 gerileyen TL'de değer kaybının sürmesini ve kurun altı ay sonra yani Eylül sonunda 5.9250 seviyesine yükselmesini bekliyor.
Reuters
anketine katılan işlemciler yılbaşından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 6 gerileyen TL'de değer kaybının sürmesini ve kurun altı ay sonra yani Eylül
sonunda 5.9250 seviyesine yükselmesini bekliyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:36
Dünya Gazetesinin Binası 66 Milyon Bedelle Satışa Çıkarıldı
Fransa'da Skandal Mahkeme Kararı
"Fener Ol" Kampanyası 5 Milyon TL'yi Geçti
Kıvanç Tatlıtuğ, 800 bin TL'lik Ferrari'si İle Görüntülendi