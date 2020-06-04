6 AY ZORLA EVDE TUTTUĞUNU İDDİA ETTİĞİ EVLİ SEVGİLİSİNİN 16 YIL HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika

6 AY ZORLA EVDE TUTTUĞUNU İDDİA ETTİĞİ EVLİ SEVGİLİSİNİN 16 YIL HAPSİ İSTENDİ

FATİH'te 1,5 sene önce tanıştığı erkek arkadaşı Erkut O'nun (33) evli olduğunu öğrenen bu süreçte de hamile kalan Çağla D.A. (26) bebeği aldırmak isteyince yaklaşık 6 ay zorla evde tutulduğunu iddia etti.

6 AY ZORLA EVDE TUTTUĞUNU İDDİA ETTİĞİ EVLİ SEVGİLİSİNİN 16 YIL HAPSİ İSTENDİ, System.String[]
FATİH'te 1,5 sene önce tanıştığı erkek arkadaşı Erkut O'nun (33) evli olduğunu öğrenen bu süreçte de hamile kalan Çağla D.A. (26) bebeği aldırmak isteyince yaklaşık 6 ay zorla evde tutulduğunu iddia etti. Bir kez kaçma girişimde bulunan ve silahla tehdit edildiğini söyleyen Çağla D.A. ablasından yardım istedikten sonra erkek arkadaşının yanından ayrıldı. Çağla D.A'nın savcılığa şikayette bulunması üzerine yakalanarak tutuklanan erkek arkadaşı Erkut O. hakkında "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Silahla tehdit", "Hakaret" suçlarından 6 yıl 3 aydan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, müşteki Çağla D. A.'nın müracaatı üzerine şüpheli Erkut O. hakkında soruşturma başlatıldı. Müşteki Çağla D.A'nın ifadesine göre, yaklaşık 1,5 sene önce tanıştığı şüpheli Erkut O. ile İstanbul'da birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra şüphelinin evli olduğunu öğrenen  Çağla D.A daha sonra hamile kaldı ve bebeği aldırmak istedi.  Çağla D.A'nın ifadesine göre, şüpheli Erkut O. bunu istemeyerek kendisini Fatih'te tek odalı bir yerde 6 ay zorla tuttu. Çağla D.A., şüphelinin bir şirketi üzerine alması durumunda kendisini serbest bırakacağını söylemesi üzerine, bir şirketin üzerine geçirildiğini, ancak şirketin borçlu olması nedeniyle aktif edemediğini de iddia etti.

"SİLAHLA TEHDİT ETTİ"

Bir ara kaçan  Çağla D.A.'yı bulan şüpheli Erkut O'nun "Ne dersem onu yapacaksın, Allah'ın da peygamberin de benim, kafana mı sıkayım yoksa bebeğe mi" deyip üzerine silah doğrulttuğunu, daha sonra silahı yere tutup bir el ateş ettiğini de iddia etti. Bu olaylardan sonra ablasını arayıp yardım isteyen müşteki Çağla D.A. 1 Mart 2020'de şüphelinin yanından ayrılarak savcılığa şikayette bulundu.

ŞÜPHELİ YALOVA'DA  YAKALANDI

İddianameye göre, 15 Mart'ta Yalova'da yakalanan şüpheli Erkut O'nun üzerinden bir kuru sıkı tabanca ile bu tabancaya ait bir şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi. Aynı gün tutuklanan şüpheli Erkut O. ise ifadesinde, müştekinin kendisinin evli olduğunu en başından bildiğini ve bunu bilerek kendisiyle birlikte yaşamayı kabul ettiğini, kısa süre sonra  hamile kaldığını, maddi durumunun kötü olması nedeniyle 4 ay kadar Fatih'te eski bir iş hanının odasında kaldıklarını, i burada zorla tutmadığını, kendi rızasıyla burada kaldığını ileri sürdü. Söz konusu şirketi, müştekinin rızasıyla üzerine aldıklarını, daha sonra şirket konusunda yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle müştekiyle tartıştıklarını, müştekinin bu tartışma sonrası kendisinin yanından ayrıldığını iddia etti. Şüpheli Erkut O. hakaret ve silahla tehdit iddialarının hayal ürünü olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

SAVCILIK DAVA AÇTI

İddianamede, tüm dosya kapsamından, şüpheli Erkut O'nun atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Silahla tehdit", "Hakaret" suçlarından 6 yıl 3 aydan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli Erkut O. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


- İstanbul
İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 10:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6 AY ZORLA EVDE TUTTUĞUNU İDDİA ETTİĞİ EVLİ SEVGİLİSİNİN 16 YIL HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: 6 AY ZORLA EVDE TUTTUĞUNU İDDİA ETTİĞİ EVLİ SEVGİLİSİNİN 16 YIL HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika
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