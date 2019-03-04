6 ayda 167 bin ton fındık ihraç edildi
1 saat önce
Türkiye'den 6 ayda yapılan 167 bin ton fındık ihracatından, 954 milyon 265 bin 842 dolar gelir elde edildi.
Türkiye
'den 6 ayda yapılan 167 bin ton fındık ihracatından, 954 milyon 265 bin 842 dolar gelir elde edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:35
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