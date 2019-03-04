Son Dakika Haberleri: 6 ayda 167 bin ton fındık ihraç edildi

6 ayda 167 bin ton fındık ihraç edildi

1 saat önce

Türkiye'den 6 ayda yapılan 167 bin ton fındık ihracatından, 954 milyon 265 bin 842 dolar gelir elde edildi.

6 ayda 167 bin ton fındık ihraç edildi, System.String[]
Türkiye'den 6 ayda yapılan 167 bin ton fındık ihracatından, 954 milyon 265 bin 842 dolar gelir elde edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:35 

Ekonomi
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