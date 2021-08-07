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6 ayda 2 bin 66 bebek dünyaya geldi - Son Dakika

6 ayda 2 bin 66 bebek dünyaya geldi

07.08.2021 10:42
6 ayda 2 bin 66 bebek dünyaya geldi, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2021 yılının ilk 6 ayında 2 bin 66 bebek dünyaya gelirken, bin 180 kişi hayatını kaybetti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2021 yılının ilk 6 ayında 2 bin 66 bebek dünyaya gelirken, bin 180 kişi hayatını kaybetti.

Düzce'de nüfus artışı devam ediyor. Her yıl ortalama 5 bin kişinin eklendiği nüfusa 6 ayda 886 kişi daha eklendi. Düzce Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde doğum ve ölüm rakamları açıklandı. Buna göre Düzce il genelinde doğan 2 bin 66 bebeğin verileri kayıtlara işlendi. Düzce nüfusuna 2 bin 66 kişi eklenirken, ölüm rakamları da açıklandı. Buna göre ilk 6 aylık kısımda bin 180 kişi hayatını kaybetti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ekipleri vefat eden kişilerinde nüfustan düşümünü yaptı. Böylelikle Düzce'nin nüfusuna 2021 yılının ilk 6 ayında 886 kişi daha eklendi. - DÜZCE

6 ayda 2 bin 66 bebek dünyaya geldi

Haziran, Düzce, Doğum, Ocak, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 6 ayda 2 bin 66 bebek dünyaya geldi - Son Dakika


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