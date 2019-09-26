6 ayda 200 milyon borç ödedi

58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, göreve başladıktan sonra geçen 6 ayda adeta zoru başardı. Ordu'nun tarım, turizm, enerji ve insan kaynaklarını değerlendirerek örnek bir belediyecilik anlayışı getirmeye çalışan Güler, 6 ayda 200 milyon lira borç ödedi.



Mali kriz nedeniyle hizmet veremeyen belediyeler parasızlıktan yakınırken, Ordu Büyükşehir Belediyesi akıllı bir stratejik planlama ile bir yandan borç ödedi, bir yandan hizmetleri aksatmadan sürdürdü.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, göreve gelir gelmez oluşturduğu stratejik planlama ile hem hizmet hem de borçları kapatmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Güler, "Görevi devraldıktan sonra önce stratejik bir planlama yaptık. Bir yandan banka, özel sektör ve kamu borçlarını ödedik bir yandan da hizmet gerçekleştirdik. 6 ayda ödediğimiz borç miktarı 200 milyon lira oldu. Bir yandan borç ödedik bir yandan çöp, yol, asfalt gibi klasik hizmetlerinin yanı sıra istihdama yönelik tarım, turizm ve enerji projelerini başlattık. Stratejik planlama ile hem borcumuzu düşüreceğiz hem de yeni gelir kaynakları ile hizmetlerimizi kesintisiz arttırarak sürdüreceğiz" dedi.



"Tarımda reform yapacağız"



Toplumda Belediye denilince akıllara 'yol, su, asfalt, çöp' geldiğini, ancak kendisinin bu düşünceyi değiştirerek belediye tanımını daha geniş alana yaygınlaştırmak istediğini kaydeden Başkan Güler, tarım ve turizm projelerine neden daha çok ağırlık verdiğini şöyle ifade etti:



"Biz klasik belediye hizmetlerinin dışına çıkmak istiyoruz. Çünkü gerek belediye kanun ve yönetmeliklerinde gerekse belediye görev tanımında; 'ekonomik ve sosyal kalkınma hizmetleri' ibaresi vardır. Biz bu kavramları harekete geçirdik. Ordu, kırsal-kent ilişkisi süreklilik arz eden bir şehir. Kırsal alanda tarım üretiminde büyük bir gerileme olduğunu gördük. Köyden şehre yumurta getirilmesi gerekirken, şehirden köye yumurta götürüldüğünü fark ettik. Bunu tersine çevirmek için tarım projeleri uygulamaya başladık. 330 bin aşılı meyve sebze fidesi dağıttık. Hayvancılık, süt ve et üretiminin artması ve ekonomik kazanca yönelik istihdam oluşturmak için 330 koyun dağıtımı, 4 bin kaz dağıtımı yaptık. Bugün gelinen noktada binlerce fide yapraklarını açarken, yüzlerce koyun ve binlerce kaz doğum için gün sayıyor."



"Fındıkta marka olacağız"



Ordu'nun dünyanın en fazla fındık üreticisi konumunda olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, "Buna rağmen fındık hasadı için yeterli işçi bulunamıyordu. Bu ihtiyaç il dışından gelen işçilerle karşılanıyordu. Özellikle ağustos ve eylül aylarındaki hasat döneminde il dışından gelen işçilere ödenen rakamın toplam 45 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Bu rakamın Ordu il ekonomisinde kalması için kurduğumuz Ordu Tarım A.Ş. ile bu konuya el attık. Şirket bünyesinde Ordulu sigortalı fındık işçileri istihdam ettik. İşverenlerle yapılan anlaşmalar doğrultusunda bahçelerde fındık hasadını biz yaptık. Hem işverenin parası Ordu'da kaldı hem de Ordu'da işsizlere iş imkanı ve gelir etme imkanı sunduk. Fındık bahçesi 12 ay bakım isteyen bir alan. Hasattan sonra işçileri bırakmadık ve temizlik, gübre atımı, ilaçlama, budama gibi çalışmaları da gerçekleştiriyoruz. Proje gelecek yıldan itibaren büyütülecek ve çevre illere de proje desteği verilecek. Bizim amacımız tarımda üretim potansiyelini arttırmak, ekonomik ve sosyal ve istihdama yönelik kalkınma odaklı bir tarım anlayışını yerleştirmek" açıklamasında bulundu.



Dünya fındık üretiminin toplam yüzde 80'ini gerçekleştiren üç ülkenin Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan olduğuna da dikkat çeken Güler, "3 ülkenin tarım bakanı Ordu'ya gelerek fındık konusunda ortak iş birliği deklarasyonunu imzaladı. Ayrıca aynı gün Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan fındık hasadına Ordu'da düzenlenen şenlik ile başladı. Fındıkta üretim lideriyiz ama aynı zamanda marka olacağız" ifadelerini kullandı.



"54 noktada şantiye kurduk"



Yol çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini belirten Başkan Güler, ilçelere şantiye kurarak mahalle ve grup yollarında konforlu bir ulaşım için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Güler, şu bilgileri verdi:



"Ordu ili 29 bin km kırsal yol ağına sahip bulunuyor. Türkiye'de bir ilin ortalama kırsal alan yol uzunluğu 3 bin 777 km olduğu dikkate alındığında, Ordu'nun sadece kırsal alanda bulunan yol ağı, neredeyse 8 ilin toplamına denk düşüyor. Bu zorluğa rağmen ekiplerimiz Ordu'nun zorlu coğrafyasında 19 ilçenin 54 mahallesinde şantiye kurdu. 174 araç ve iş makinesiyle yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 3 ayda 30 kilometre yolu sıcak asfaltla buluşturduk. Bu büyük bir rakam. 60 kilometre yolu ise sathi asfaltla buluşturduk. 8,5 kilometre yolu ise beton yola kavuşturduk. Yani açık söylemek gerekirse bir yandan borçlarımızı ödüyor, bir yandan durmaksızın çalışıyoruz." - ORDU