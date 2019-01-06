6 Ayda 40 Kilo Verdi, Annesi Bile Tanımakta Zorlandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı için tüp mide ameliyatı olmaya karar veren 55 yaşındaki İsmail Yoğun, 6 ayda 40 kilo vermenin mutluluğunu yaşıyor.

ONUR ORHAN - Sakarya'nın Erenler ilçesinde aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı için tüp mide ameliyatı olmaya karar veren 55 yaşındaki İsmail Yoğun, 6 ayda 40 kilo vermenin mutluluğunu yaşıyor.



Erenler ilçesinde süt makinesi üreten bir firmada çalışan Yoğun, aşırı kiloları yüzünden sağlık sorunları yaşamaya başladı. Diyabet hastalığı nedeniyle insülin tedavisi gördüğü için uyguladığı diyetlerle zayıflayamayan Yoğun, tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.



Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçiren Yoğun, 6 ayda 132 kilodan 93 kiloya düşmeyi başardı. Yakın çevresinin hatta annesinin bile kendisini tanıyamadığını belirten Yoğun, kilo verdiği için büyük sevinç yaşıyor.



İsmail Yoğun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluktan bu yana şişman bir insan olduğunu, 100 kilonun altına hiç düşmediğini anlattı.



Belli yaşa kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadığını dile getiren Yoğun, "Gençliğin verdiği birtakım fizyolojik durumlardan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamadık fakat yaş ilerleyince şeker hastalığı, ayak, eklem ve bel ağrıları baş gösterdi. Sayısız defa diyetler yaptık ama hiçbirisi başarılı olmadı. Belli süre kilo veriyorsunuz ama ondan sonra misliyle kiloyu geri alıyorsunuz." dedi.



"Artık bunun bir beden küçüğü yok mu?' diyebiliyorum"



Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Karaman'ın tüp mide ameliyatı yaptığını duyduğunu aktaran Yoğun, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2,5 yıl önce ameliyat oldum. Ameliyata girdiğimde 132 kiloydum, şu anda 93 kiloyum, aşağı yukarı 40 kilo vermiş oldum. Bu ameliyat sonrası ilk 2 sene gayet iyi geçiyor ama sonra çok fazla dikkat etmek gerekiyor çünkü yediklerinize dikkat etmezseniz tekrar kilo almaya başlayabiliyorsunuz. İlk etapta insülin kullanmaya başlamıştım. Bundan 5 sene önce diyabet hastalığı teşhisi kondu. Şeker çok yüksekti, günde 4-5 defa insülin almak zorundaydım. İnsülin aldığınız zaman ne kadar diyet yaparsanız yapın kilo verme ihtimaliniz olmuyor. Hayatınızı kötü yönde etkiliyor. Onun dışında şişman olmanın verdiği birtakım dezavantajlar var. Kıyafet bulamıyorsunuz, istediğiniz kıyafeti giyemiyorsunuz. Belli başlı markalar var, onun dışında başka bir yerden alışveriş yapamıyorsunuz. ya çok pahalı ürünler almak zorunda kalıyorsunuz ya da beğendiğiniz değil de bulduğunuzu alıp giyebiliyorsunuz fakat şu anda öyle değil. Bir mağazaya gittiğimiz zaman çok rahatlıkla istediğimiz ürünü alıp giyebiliyoruz. Hatta öyle zamanlar oluyor ki, 'Ya bunun bir beden küçüğü yok mu?' diyebiliyoruz. Önceden öyle bir şansımız yoktu, ne buluyorsak onu giyiyorduk."



Yoğun, şu anda çok mutlu olduğunu, günde 5 kilometre yol yürüdüğünü dile getirerek, sıcak havalarda sürekli bisiklet kullandığını kaydetti. Önceden gezmeye çıktığında 10 adım yürüyünce bel ve ayak ağrısı çektiğini aktaran Yoğun, şimdi hayatını çok daha kaliteli şekilde sürdürdüğünü söyledi.



"En büyük destekçim eşim oldu"



En büyük destekçisinin eşi olduğunu, hem ameliyat öncesi hem de sonrasında çok yardımının dokunduğunu dile getiren Yoğun, kilo verdikten sonra çok farklı tepkiler aldığını kaydetti.





Uzun süre görmeyenlerin kendisini tanımakta zorlandığını ifade eden Yoğun, "Annem, yurt dışında yaşıyor. Ameliyat olduktan 7-8 ay sonra Türkiye'ye geldi, karşısında beni görünce ilk anda tanıyamadı. Sonradan sesimi duyunca tanıyabildi. Uzun süre görmeyen çoğu insan tanıyamıyor zaten. Ben de fotoğraflara bakınca, 'Nereden nereye gelmişim.' diyorum çünkü çok bariz farklar var, fotoğraflarımı yan yana koyuyorum, tanıyanlar, 'Nasıl bu kadar kilo verdin?' diyorlar. Ben de fotoğrafları gösteriyorum, herkes hayretler içerisinde kalıyor." şeklinde konuştu.



Tüp mide ameliyatının riskli olduğuna dikkati çeken Yoğun, ameliyat olunacak doktorun çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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