Son Dakika Haberleri: 6 ayda 649 terörist etkisiz hale getirildi
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6 ayda 649 terörist etkisiz hale getirildi

28 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bu yılın 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

6 ayda 649 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bu yılın 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:58 
Ekonomi
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