6 ayda 649 terörist etkisiz hale getirildi
28 dakika önce
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bu yılın 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bu yılın 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:58
Dışişleri Bakanlığından KKTC'ye düşen füzeyle ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığından yeni uygulama! Bebeklerin kimlikleri adrese teslim edilecek
Bakanlık, İBB'nin indirim önerisine yeşil ışık yakmadı
İçişleri Bakanlığı tüm valileri "düğün magandaları" karşı tekrar uyardı!