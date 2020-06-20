6 ayda 78 terör eylemi engellendi - Son Dakika

6 ayda 78 terör eylemi engellendi

2020 yılının ilk 6 ayında 76'sı PKK/KCK, 2'si DEAŞ terör örgütü olmak üzere toplam 78 terör eylemi, güvenlik güçlerinin istihbari çalışmaları sonucu son anda engellenirken, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.

6 ayda 78 terör eylemi engellendi, System.String[]

2020 yılının ilk 6 ayında 76'sı PKK/KCK, 2'si DEAŞ terör örgütü olmak üzere toplam 78 terör eylemi, güvenlik güçlerinin istihbari çalışmaları sonucu son anda engellenirken, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.

Mehmetçik, sınır ötesinde düzenlediği operasyonlarla terörle mücadelesini sürdürürken, yurt içinde terör operasyonları hız kesmeden sürüyor. Güvenlik güçlerinin istihbari çalışmaları sonucu 2020 yılının ilk 6 ayında toplam 78 terör eylemi, son anda gerçekleştirilemeden önlendi.

ENGELLENEN EYLEMLERDEN BAZILARI

Buna göre geçen 5 Şubat'ta İstanbul Tuzla'da gerçekleştirilen operasyonda, eylem amaçlı hazırlanarak toprağa gömülen 5,2 kilogram patlayıcı madde ve 3 adet elektrikli fünye ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. 15 Şubat'ta Bursa'da yapılan uygulamada durdurulan araçta 2 örgüt mensubu yakalanırken, şüphelilerin yer göstermeleri sonucu Nilüfer ilçesinde yapılan aramada 5,5 kilogram PETN patlayıcı madde ve 380 gram fitil ele geçirildi. 26 Şubat'ta Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda ise sansasyonel eylem arayışında olan örgüt mensupları ile işbirliğinde bulunabileceği, eylemlerde yer alabileceği değerlendirilen 8 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında Bismil'de toprağa gömülü 5 kilogram patlayıcı madde, 3 elektrikli kapsül ve 1 adet alıcı-verici devre ele geçirildi.

POLİS VE JANDARMA KARAKOLLARINA SALDIRI ÖNLENDİ

13 Mart'ta Şırnak Cizre'de örgüt mensupları ile işbirliğinde bulunan 1 kişi gözaltına alınırken, ikametinde yapılan aramada 4 adet patlayıcı ele geçirildi. 4 Mayıs'ta Mardin Artuklu'da ülkeye illegal geçiş yapan ve motosiklet/EYP kullanarak eylem arayışında olan 1 örgüt mensubu yakalanırken, yapılan aramada 3,4 kilogram patlayıcı ele geçirildi. 16 Mayıs'ta Diyarbakır Bağlar'da yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı, yapılan aramalarda 4 el bombası, 1 mıknatıslı araç altı patlayıcı, 225 gram zaman ayalı EYP ve telefon düzenekli 4 kilogram EYP ele geçirildi. Şüpheli ifadesinde, kardeşiyle birlikte el bombası yerleştirilen motosiklet ile Diyarbakır'da polis merkezine eylem gerçekleştirmeyi planladığını, ayrıca jandarma karakoluna da altına patlayıcı yerleştirilen kamyon ile eylem gerçekleştirmeyi planladığını itiraf etti.

2019 yılında 299'u PKK/KCK, 18'i DEAŞ, 11'i sol terör örgütleri olmak üzere toplam 328, 2018 yılında da 141'İ PKK/KCK, 14'ü DEAŞ, 10'u sol terör örgütleri olmak üzere toplam 165 terör eyleminin son anda engellendiği belirtildi.

ANKARA,


PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 02:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6 ayda 78 terör eylemi engellendi - Son Dakika

Son Dakika

Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi 50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi         
20:13
Denizli'de ilk 11'ler belli oldu! Canlı anlatım Denizli'de ilk 11'ler belli oldu! Canlı anlatım         
19:55
Emniyetten Emniyetten "bekçiler, kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip" iddiasına yalanlama         
19:54
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı         
19:45
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir         
19:18
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi         
18:40
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu         
18:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı         
18:30
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi         
18:12
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün         
17:57
Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş         
17:54
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak         
17:37
7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı 7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı         
17:25
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor         
17:23
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu         
17:22
Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak         
17:12
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu         
17:10
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı         
17:08
Bakan Akar, Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi         
17:02
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı         
16:54
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak         
16:45
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu         
16:32
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım         
16:24
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var         
16:20
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı         
16:14
Emniyet bekçilerle ilgili Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:12
Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı         
16:11
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı         
15:57
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı         
15:54
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2020 20:22:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 6 ayda 78 terör eylemi engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei