6 ayda 817 çift dünya evine girdi - Son Dakika

Düzce Valiliği, 2021 yılının ilk 6 ayında evlenme ve boşanma verilerini açıkladı. Buna göre 6 ayda 817 çift dünya evine girerken, 469 çift ise boşandı.

Düzce Valiliği, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde evlenme ve boşanma verilerini açıkladı. Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü verlerinden derlenen bilgilere göre Düzce İl Genelinde bir önceki yıla evlenme oranlarında artış olduğu gözlemlendi. Buna göre, 2021 yılı ilk 6 aylık dönemde il genelinde 817 çiftin evlilik işlemleri yapıldı. Aynı dönem içerende 469 çiftin de boşanma işlemleri gerçekleştildi. 2020 yılında ise evlenen çift sayısı pandemi sebebi ile 6 aylık dönemde 440 sayılarında kalmıştı. - DÜZCE