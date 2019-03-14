Son Dakika Haberleri: 6 Aydır Aranıyor! Baskınlar İşe Yaramadı

6 Aydır Aranıyor! Baskınlar İşe Yaramadı

1 saat önce

ALMANYA'nın Düsseldorf kentinde 6 Ekim 2018'de yaşanan olayda 26 yaşındaki Afgan mülteci Matiullah Qaderi, Freiligrathplatz'daki otobüs durağında küçük yaştaki kız çocuğunu görüp sohbet etti.

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ALMANYA'nın Düsseldorf kentinde 6 Ekim 2018'de yaşanan olayda 26 yaşındaki Afgan mülteci Matiullah Qaderi, Freiligrathplatz'daki otobüs durağında küçük yaştaki kız çocuğunu görüp sohbet etti. Ardından kızı kendi evine gitmeye ikna etti ve burada küçük kıza tecavüz etti.

BİR ÇOK KENTTE BASKINLAR YAPILDI

Polis kendisini İlyas Muhammad olarak da tanıtan sapığın gerçek isminin Matiullah Gaderi olduğunu tespit etti. Daha önce Neuss ve Düsseldorf kentlerinde yaşayan sapığın yakalanması için bir çok adrese baskın düzenledi. Ancak bulunamadı. Polis, Qaderi'nin fotoğrafını yayınlayarak yerini bilenlerin veya kendisini tanıyanların 0211-87 00 numaralı telefona ulaşmalarını istedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:10 

Düsselldorf, Güncel
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