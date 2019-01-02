Son Dakika Haberleri: 6 Aydır Bırakıldığı Yerde Sahibini Bekliyor

6 Aydır Bırakıldığı Yerde Sahibini Bekliyor

1 saat önce

Tayvan'ın Taichung şehrinde bir köpek, kendisini terk eden sahibini 6 aydır bekliyor.

Tayvan'ın Taichung şehrinde bir köpek, kendisini terk eden sahibini 6 aydır bekliyor. Taichungs şehrinde Monte Wu isimli bir kadın, bir süpermarketin önünden geçerken marketin önünde battaniye önünde uzanana üzgün bir köpeğin videosunu çekip internete yükledi. Videonun yayılmasıyla birlikte köpeğin 6 ay önce kendisini terk eden sahibini beklediği ortaya çıktı. Süpermarket çalışanları yaklaşık 6 ay önce beyaz bir minibüsle gelen bir kişinin köpeği marketin önüne bırakıp gittiğini söyledi. Köpeğin videosunu çeken Wu, yeni yıla yalnız girmemesi için köpeğe aile aradığını ve yeni bir sahip bulduğunun müjdesini verdi.

(Serkan Bayar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

Tayvan, Güncel
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