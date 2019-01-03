Son Dakika Haberleri: 6 Aydır Bırakıldığı Yerde Sahibini Bekliyor

6 Aydır Bırakıldığı Yerde Sahibini Bekliyor

1 saat önce

Tayvan'ın Taichung şehrinde bir köpek, 6 aydır bırakıldığı yerde sahibini bekliyor.

Tayvan'ın Taichung şehrinde bir köpek, 6 aydır bırakıldığı yerde sahibini bekliyor. Taichungs şehrinde Monte Wu isimli bir kadın, bir süpermarketin önünden geçerken marketin önünde battaniye önünde uzanana üzgün bir köpeğin videosunu çekip internete yükledi. Videonun yayılmasıyla birlikte köpeğin 6 ay önce kendisini terk eden sahibini beklediği ortaya çıktı. Süpermarket çalışanları yaklaşık 6 ay önce beyaz bir minibüsle gelen bir kişinin köpeği marketin önüne bırakıp gittiğini söyledi. Köpeğin videosunu çeken Wu, yeni yıla yalnız girmemesi için köpeğe aile aradığını ve yeni bir sahip bulduğunun müjdesini verdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:11 Kaynak: İHA

Tayvan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hamama Giden 18 Kadın Hastanelik Oldu Futbolcu Laure Merrin, Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Adından Söz Ettiriyor

Aralık Ayının Zam Şampiyonu Patlıcan Oldu 2000'li Yılların Ünlü Popçusu Lara, Son Haliyle Görenleri Şaşırtıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:55:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6 Aydır Bırakıldığı Yerde Sahibini Bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]