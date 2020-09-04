"6 aydır bu anı bekledik" diyen Bulgarlar Edirne'ye akın etti

EDİRNE - Bulgaristan'ın korona virüs salgınında Türkiye'den dönüşlerde vatandaşlarına karantina uygulamasını ve PCR testi zorunluluğunu kaldırmasının ardından yüzlerce Bulgaristan vatandaşı sabahın ilk saatlerinden itibaren alışveriş yapmak için soluğu Edirne'nin Ulus Pazarı'nda aldı.

Bulgaristan'da korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 ay önce alınan kararla birlikte, Türkiye'ye gelen Bulgaristan vatandaşlarına test zorunluluğu ve karantina uygulaması getirilince çok sayıda vatandaş Edirne'ye gelemedi. Geçen hafta bu zorunluluğun kaldırılmasıyla birlikte Edirne'ye adeta akın eden Bulgaristan vatandaşlarının bugünkü ilk adresi Ulus Pazarı oldu. Yüzlerce Bulgaristan vatandaşının Edirne'ye gelmesiyle birlikte kent merkezinde hareketlilik yaşanmaya başladı.

"6 aydır bu anı bekledik, Edirne'nin her şeyini çok özledik"

Edirne'ye gelip alışveriş yapmak için 6 aydır bu anı beklediğini söyleyen Bulgaristan vatandaşı, Edirne'yi çok özlediğini söyledi. Bir başka Bulgar vatandaşı da, Edirne'nin her şeyini çok özlediklerini ifade ederek, "Yemesini, gezmesini, alışverişini çok özledik. Gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Edirneli esnaf: "Bulgar vatandaşlarına sarılmak istiyorum"

Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş yapmak için Edirne'ye gelmesiyle hareketlilik yaşandığını söyleyen Edirneli esnaf, çok mutlu olduğunu belirterek, korona virüs salgını olmasa Bulgaristan vatandaşlarına sarılmak istediğini söyledi.

İlk siftah Bulgaristan vatandaşlarından

Günün ilk siftahını Bulgar vatandaşlarından yaptıklarını söyleyen bir diğer esnaf da, "Çok mutluyuz sevinçliyiz işler açıldı. Bizim için çok güzel oldu. Pazar normalde çok durgundu ama gelmeleriyle ilk siftahı onlardan yaptık" dedi.