Son Dakika Haberleri: 6 aydır kayıp olan kişinin cesedi bulundu
Son Dakika Güncel 6 aydır kayıp olan kişinin cesedi bulundu

6 aydır kayıp olan kişinin cesedi bulundu

1 saat önce

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaklaşık 6 aydır kayıp olan kişinin cesedi bulundu.

6 aydır kayıp olan kişinin cesedi bulundu, System.String[]

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaklaşık 6 aydır kayıp olan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, bazı vatandaşlar, Doğanlar Mahallesi Topraklık mevkisinde yabani hayvanlar tarafından zarar verilmiş, tanınmaz halde bir ceset buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin üzerindeki pantolonun cebinde Ünsal Ersöz'e (68) ait kimlik ve bir ev anahtarı buldu.

Yaklaşık 6 aydır kayıp olduğu öğrenilen Ersöz'ün cesedi yapılan incelemeden sonra otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadınhanı, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 07:52 Kaynak: AA
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