Son Dakika Haberleri: 6 aydır maaş alamayan Colin Kazım'a, bir şok da rakipten! Protesto ederken...
Son Dakika Spor 6 aydır maaş alamayan Colin Kazım'a, bir şok da rakipten! Protesto ederken...

6 aydır maaş alamayan Colin Kazım'a, bir şok da rakipten! Protesto ederken...

34 dakika önce

Meksika basınında yer alan haberlere göre, yaklaşık 6 aydır maaşını alamayan Veracruzlu oyuncular, Tigres ile karşılaşacakları maçta yönetimi protesto etme kararı aldı.

6 aydır maaş alamayan Colin Kazım'a, bir şok da rakipten! Protesto ederken..., System.String[]

Meksika basınında yer alan haberlere göre, yaklaşık 6 aydır maaşını alamayan Veracruzlu oyuncular, Tigres ile karşılaşacakları maçta yönetimi protesto etme kararı aldı.


Hakemin başlama düdüğünü çalmasıyla birlikte Veracruzlu oyuncular topu kaleciye gönderdikten sonra protesto amaçlı yerlerinden kıpırdamadı. Tigresli futbolcular da yaklaşık 1.5 dakika boyunca yarı sahasında bekledi.


Fakat daha fazla beklemeyen Tigresli oyuncular, rakiplerinin protestosu devam ederken Eduardo Vargas ve Andre-Pierre Gignac ile 2 gol attı.


Veracruzlu futbolcuların eylemi 5. dakika itibariyle sona erse de 8. dakikada Eduardo Vargas'ın attığı 3. gole engel olunamadı.


Eski milli oyuncu Colin Kazım, 90. dakikada Veracruz'un tek golünü attı ve maç 3-1 sona erdi.


Maçtan sonra Veracruzlu oyuncular rakip futbolcuları da alkışlayarak protesto etti.


Colin Kazım'ın Corinthians günlerinden... Nefis bir gol!


Colin Kazım, Meksika, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:06 
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