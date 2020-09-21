6 aylık aranın ardından öğrenciler okullarına kavuştu - Son Dakika

6 aylık aranın ardından öğrenciler okullarına kavuştu

- Nevşehir'de 4 bin 431, 1.sınıf öğrencisi için ilk ders zili çaldı

NEVŞEHİR - Korona virüs ile mücadele kapsamında Mart ayında kapatılan okullar 6 aylık aranın ardından yeniden eğitim öğretime açıldı.

Türkiye'de korona virüs ile mücadele kapsamında Mart ayından tatil edilen okullar 6 aylık aranın ardından bugün 1.sınıfların eğitim öğretime başlamasıyla yeniden açıldı. Nevşehir il genelinde 4 bin 431 öğrenci ilkokul 1.sınıfa başlarken 4 bin 879 öğrenci ise okul öncesi okula başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Nevşehir 20 Temmuz İlkokulu'nda okula ilk kez başlayan 1.sınıf öğrencileri sosyal mesafe kurallarına göre okula tek tek alınırken öğrenciler okul girişinde ellerine dezenfektan sıkılarak sınıflarına girdirildi. Öğrenci velilerinin de sabahın erken saatlerinde okul bahçesine gelmesi dikkatlerden kaçmazken öğrenci velilerinin sosyal mesafe kurallarına uydukları görüldü.