Son Dakika Haberleri: 6 aylık ayşe, yatağında ölü bulundu
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6 aylık ayşe, yatağında ölü bulundu

1 saat önce

ANTALYA'da, 6 aylık Ayşe Abdurrezzak, annesi Guson Abdurrezzak (19) tarafından yatağında ölü bulundu.

6 aylık ayşe, yatağında ölü bulundu, System.String[]

ANTALYA'da, 6 aylık Ayşe Abdurrezzak, annesi Guson Abdurrezzak (19) tarafından yatağında ölü bulundu.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6213 Sokak'taki müstakil evde oturan Suriye uyruklu Guson Abdurrezzak, iddiaya göre bebeği Ayşe'yi  emzirip, yatağına koydu. Bir saat sonra tekrar emzirmek için bebeğinin yanına giden Abdurrezzak, Ayşe'nin nefes almadığını fark etti. Abdurrezzak, durumu yakınlarına bildirdi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde minik Ayşe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.  Ayşe Abdurrezzak'ın cansız bedeni incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi, Suriye, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:41 Kaynak: DHA
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