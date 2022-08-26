6 AYLIK BEBEĞİNİ KAYBETTİ
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, ilk eşinden olan oğlu Y.A. tarafından çıkan tartışmanın ardından 15 yerinden bıçakla yaralanan 6 aylık hamile E.Y.'nin tedavisi sürerken, doktorların çabalarına rağmen bebeği kurtarılamadı. E.Y.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, -
Son Dakika › Güncel › İzmir'de evlat vahşeti: 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçakla yaraladı, bebek kurtarılamadı (2) - Son Dakika