İzmir'de evlat vahşeti: 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçakla yaraladı, bebek kurtarılamadı (2) - Son Dakika
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İzmir'de evlat vahşeti: 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçakla yaraladı, bebek kurtarılamadı (2)

26.08.2022 03:58
İzmir'de evlat vahşeti: 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçakla yaraladı, bebek kurtarılamadı (2)

6 AYLIK BEBEĞİNİ KAYBETTİİzmir'in Bayraklı ilçesinde, ilk eşinden olan oğlu Y.A. tarafından çıkan tartışmanın ardından 15 yerinden bıçakla yaralanan 6 aylık hamile E.Y.'nin tedavisi sürerken, doktorların çabalarına rağmen bebeği kurtarılamadı.

6 AYLIK BEBEĞİNİ KAYBETTİ

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, ilk eşinden olan oğlu Y.A. tarafından çıkan tartışmanın ardından 15 yerinden bıçakla yaralanan 6 aylık hamile E.Y.'nin tedavisi sürerken, doktorların çabalarına rağmen bebeği kurtarılamadı. E.Y.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, -


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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de evlat vahşeti: 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçakla yaraladı, bebek kurtarılamadı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de evlat vahşeti: 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçakla yaraladı, bebek kurtarılamadı (2) - Son Dakika
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