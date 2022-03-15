6 aylık bebek salıncaktan düşerek hastanelik oldu - Son Dakika
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6 aylık bebek salıncaktan düşerek hastanelik oldu

15.03.2022 15:07
6 aylık bebek salıncaktan düşerek hastanelik oldu

Afyonkarahisar'da salıncaktan düşen 6 aylık çocuk hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da salıncaktan düşen 6 aylık çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, kent merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile üyeleri tarafından uyuması için salıncağı bırakılan A.A.K., isimli erkek bebek henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü salıncaktan yere düştü. Durumu gören aile üyeleri küçük çocuğu Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Minil A.A.K., burada yapılan müdahalenin ardından tedavi altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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Karşıyaka, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 aylık bebek salıncaktan düşerek hastanelik oldu - Son Dakika


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