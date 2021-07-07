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6 aylık eşini çenesinden yaralayan sanığa 3 ay hapis - Son Dakika

6 aylık eşini çenesinden yaralayan sanığa 3 ay hapis

07.07.2021 16:08
6 aylık eşini çenesinden yaralayan sanığa 3 ay hapis, System.String[]

KAYSERİ'de 6 aylık eşi A.Ç.'yi (32), ailevi meseleler yüzünden çıkan tartışmada çenesine tokat atarak yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Rüstem K. (32), 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de 6 aylık eşi A.Ç.'yi (32), ailevi meseleler yüzünden çıkan tartışmada çenesine tokat atarak yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Rüstem K. (32), 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 11 Haziran'da merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. 6 aylık evli olan A.Ç. ve Rüstem K. çifti arasında ailevi meseleler yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Rüstem K., eşinin çenesini sıkarak tokat attı. A.Ç.'nin şikayeti üzerine Rüstem K. hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı. Dava sürerken, taraflar boşandı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında A.Ç. ile Rüstem K. hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını söyleyen A.Ç., "Yüzüme vurdu. Boğazımı sıktı. 'Seni öldürürüm' dedi. Şikayetçi değilim" dedi.Eşini darp etmediğini iddia eden sanık Rüstem K. ise, "Sadece çenesini tuttum. Vurmadım. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Hakim, sanık Rüstem K.'yi, 'yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkaları nedeniyle cezasını ertelemedi.


Kocasinan, Haziran, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6 aylık eşini çenesinden yaralayan sanığa 3 ay hapis - Son Dakika


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