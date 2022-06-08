6 aylık eşini pompalı tüfekle öldüren adam, yaraya tampon yapması iyi hal sayıldı - Son Dakika
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6 aylık eşini pompalı tüfekle öldüren adam, yaraya tampon yapması iyi hal sayıldı

08.06.2022 20:25

Konya'nın Çumra ilçesinde tartıştığı 6 aylık hamile eşini pompalı tüfekle öldüren sanığa verilen müebbet hapis kararı bozularak haksız tahrik indirimi yapıldı. Öldürdüğü eşini yaralıyken tampon yapması iyi hal sayılan sanık, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yaşamını yitiren hamile kadının kardeşi Rıfat Yıldız, "tampon yaptı, 112'yi aradı diye indirim yaptılar. Benim bacım zaten ölmüş. Verilen karar çok yanlış, ağırlaştırılmış müebbet verilmeliydi" dedi.

16 Aralık 2020 tarihinde Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesinde Ali Rıza Yüzer (35), tartıştığı 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i av tüfeğiyle vurdu. Göğsünden vurulan Sadife Yüzer, olay yerinde hayatını kaybetti.

JANDARMAYI ARAYIP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Ali Rıza Yüzer ise babasını telefonla arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi. Babasının gelmesinden sonra jandarmayı arayıp eşini öldürdüğünü bildiren Ali Rıza Yüzer, gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ali Rıza Yüzer ifadesinde eşinin doğacak çocuğun kendisinden olmadığını söylemesi üzerine cinayeti işlediğini ileri sürerken, yapılan DNA testinde çocuğun kendisinden olduğu belirlendi. 'Gebe olduğunu bildiğini eşini tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasında tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer'e 'Gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

MÜEBBET HAPİS 23 YILA İNDİRİLDİ

Daha sonra olayın ardından eşinin yarasına tampon yapması 'iyi hal' kabul edilen Ali Rıza Yüzer, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından müebbet kararın bozulmasının ardından yeniden yargılama yapıldı. 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer SEGBİS ile katılırken müştekiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Ceza 'iyi hal' hal indirimi uygulanıp 23 yıl hapis cezasına indirildi.

"KEŞKE YARALI BIRAKSAYDI"

Mahkemede konuşan Sadife Yüzer'in ağabeyi Rıfat Yıldız, "Ben olayı görmedim. Şikayetim devam ediyor. Bacım eşinden çok korkardı ve hamileydi. Bizim hayatımız karardı. Olaydan 9 ay önce babam vefat etti. Onun mezarlığına dahi gelemedi. Benim kardeşimin ne telefonu ne de sosyal medyası vardı. Zanlı, 2018 yılında bize baskına geldi. Kardeşim küs gelmişti geri dön diye bize silahla baskına geldi. Kardeşim Kurban Bayramında kolunu kırmıştı. Sordum ne oldu diye? 'Düştüm' dedi. Sanık gece hayatına düşkündü. Paraları da gece hayatında yiyordu hep. Sanık kardeşimi tüfekle vurarak öldürmüş. Keşke yaralı bıraksaydı biz baksaydık bacıma" dedi.

6 aylık hamile eşini öldüren zanlıya yeniden haksız tahrik indirimi

SON SÖZÜ SORULAN SANIK: PİŞMANIM

Mahkemede son sözü sorulan tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer, "Pişmanım çocuklarım için sizlerin gereğini yapmasını isterim" dedi. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Gebe olduğunu bildiği eşine karşı kasten öldürmek' suçundan yargılanan Ali Rıza Yüzer, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti Yüzer'in duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurup, 'iyi hal' indirimi uygulayıp cezayı 23 yıl hapis cezasına indirdi.

6 aylık hamile eşini öldüren zanlıya yeniden haksız tahrik indirimi

"BU KARAR HEPİMİZİN VİCDANINI SIZLATTI"

Mahkeme sonrası adliye bina yanında açıklamalarda bulunan Sadife Yüzer'in kardeşi Rıfat Yıldız'ın avukatı Buğra Büyükağaçcı, "İstinaf mahkemesi kararında şartları oluşmadığı halde gebe eşini öldüren sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulandı. Toplum olarak kadına karşı şiddetle mücadele ettiğimiz bu dönemde istinaf mahkemesinin verdiği bu karar hepimizin vicdanını sızlatmıştır. Yargıtay da bu yanlışın giderilerek doğru kararın verileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.Sadife Yüzer'in kardeşi Rıfat Yıldız ise, "Benim bacım 6 aylık hamileydi. Bacıma 5 el ateş edip yaraya tampon yaptı, 112'yi aradı diye indirim yaptılar. Benim bacım zaten ölmüş. Verilen karar çok yanlış, ağırlaştırılmış müebbet verilmeliydi. Bu annesi ile parmak kadar çocuğu öldüren adama nasıl bir iyi hal verilir. Ağırlaştırılmış müebbet verilip bunun çıkmaması lazım. Yani verilen karar bence yanlış. Ben devletimizin bu konuya el atmasını istiyorum.

6 aylık hamile eşini öldüren zanlıya yeniden haksız tahrik indirimi
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Kaynak: İHA

Rıfat Yıldız, Çumra, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 6 aylık eşini pompalı tüfekle öldüren adam, yaraya tampon yapması iyi hal sayıldı - Son Dakika

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