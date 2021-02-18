6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü - Son Dakika
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6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü

18.02.2021 10:27
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde banyodaki elektrikli şofbenin patlaması sonucu çıkan yangında 6 aylık evli Murat-Zehra Kota çiftinin evleri yanarak küle döndü.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde banyodaki elektrikli şofbenin patlaması sonucu çıkan yangında 6 aylık evli Murat-Zehra Kota çiftinin evleri yanarak küle döndü.

Yangın, gece yarısı Malkara ilçesi Sağlamtaş Mahallesi'nde 6 ay önce evlenen Murat Kota (24) ile Zehra Kota'nın (22) müstakil evinde çıktı. Murat Kota'nın çalıştığı fabrikada gece vardiyasında, eşi Zehra Kota'nın da akrabalarında olduğu sırada banyodaki elektrikli şofben patladı. Patlamayla birlikte başlayan yangına ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Mahallelinin de su sıkarak söndürmeye çalıştığı yangın 3 saatte kontrol altına alındı. Zehra Kota'nın gözyaşları içinde izlediği yangında ev küle döndü.

Oğlunu 6 ay önce evlendirdiğini, eşyaları da 1 ay önce aldığını anlatan Murat Kota'nın babası Hasan Kota, "Baktığımda oğlumun evinden dumanlar yükseliyordu. Ne olduğunu anlamadan ev yanmaya başladı. Hemen itfaiye ekiplerine bildirdim. İtfaiye geldi ve yangına müdahale etti ama görünen durum çok üzücü. Durum çok kötü, çok üzgünüm. Evin tüm eşyalarını bir ay önce yeni aldık. Maalesef yangından dolayı kullanılacak hiç bir şey kalmadı. Hepsi yandı.  Evin 4 duvarı kaldı" dedi.

AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk de mahalleye gelerek, yangın hakkında bilgi aldı. Şentürk, "Yangının şofbenden çıktığı belirtiliyor. Aileye geçmiş olsuna geldik. Yangında can kaybı olmamasına sevindik. Diğer işleri el birliğiyle hep birlikte halledeceğiz" dedi.

6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü
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Hisarcık, Malkara, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6 aylık evli çiftçin evi yanarak, küle döndü - Son Dakika


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