Son Dakika Haberleri: 6 Aylık Geçici İşe 5 Saatte 3 Bin Başvuru

6 Aylık Geçici İşe 5 Saatte 3 Bin Başvuru

1 saat önce

DİYARBAKIR'da, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 6 ay süreyle işe alınacak 2 bin kişi için 5 saatte yaklaşık 3 bin kişi başvurdu.

6 Aylık Geçici İşe 5 Saatte 3 Bin Başvuru, System.String[]
DİYARBAKIR'da, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 6 ay süreyle işe alınacak 2 bin kişi için 5 saatte yaklaşık 3 bin kişi başvurdu. Kurum önünde kuyruklar oluşurken, başvuru süresinin cuma günü sona ereceği belirtildi.

İŞKUR Diyarbakır İl Müdürlüğü'nce TYP kapsamında kentte çeşitli kurum ve kuruluşlarda 6 ay için asgari ücretle alınacak 2 bin işçi için başvurular bu sabah başladı. Sabahın erken saatlerinde kurum önünde beklemeye başlayanlar, kuyruklar oluşturdu. İlk 5 saatte başvuru sayısı 3 bin kişiyi buldu. Cuma günü sona erecek olan başvuru sayısının başvuru bitiminde 20 bine ulaşacağı değerlendiriliyor. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:01 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Ekonomi
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