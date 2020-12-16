6 aylık hamile eşini öldürdü - Son Dakika

KONYA'nın Çumra ilçesinde Ali Rıza Y. (35), 6 aylık hamile eşi Sadife Y.'yi (35) yaşanan tartışma sırasında av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

Olay, bugün Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Rıza Y., 6 aylık hamile eşi Sadife Y. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ali Rıza Y., eşini, yaşları 9 ile 12 arasında değişen 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurdu. Göğsünden vurulan Sadife Y., olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Rıza Y. de jandarmayı arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi.Adrese gelen jandarma ekipleri, Ali Rıza Y.'yi gözaltına aldı. Sadife Y.'nin cansız bedeni ise otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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