6 aylık hamile eşini öldüren koca: Aramızda anlaşmazlık vardı (2) - Son Dakika

6 aylık hamile eşini öldüren koca: Aramızda anlaşmazlık vardı (2)
17.12.2020 17:46
TUTUKLANDI Konya'nın Çumra ilçesinde, 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurarak, öldüren Ali Rıza Yüzer (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Konya'nın Çumra ilçesinde, 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurarak, öldüren Ali Rıza Yüzer (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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