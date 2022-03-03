6 aylık hamile eşini öldüren zanlının ifadesi pes dedirtti: Kıskandım - Son Dakika
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6 aylık hamile eşini öldüren zanlının ifadesi pes dedirtti: Kıskandım

03.03.2022 17:38

Isparta'da 24 yaşındaki 6 aylık hamile Raziye Karabuğa'yı öldüren imam nikahlı eş 18 yaşındaki Şehmuz Gezen ifadesinde, cinayeti kıskançlık sebebiyle işlediğini söyledi.

Önceki gün saat 03.00 sıralarında merkeze bağlı Yazısöğüt köyü yakınında meydana gelen olayda eşiyle boşanma aşamasında olan 6 aylık hamile Raziye Karabuğa ile yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşadığı Şehmuz Gezen arasında otomobilde tartışma çıktı.

YÜZÜNDEN VE GÖĞSÜNDEN VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şehmuz Gezen, pompalı tüfekle Raziye Karabuğa'yı yüzünden ve göğsünden vurdu. Gezen, daha sonra Karabuğa'yı otomobille Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis girişine bırakıp uzaklaştı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Karabuğa ile karnındaki bebeği kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Olay sonrası polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Şehmuz Gezen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Raziye Karabuğa ise dün toprağa verildi.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Şehmuz Gezen'in savcılıktaki ifadesinde, Karabuğa ile 1 yıllık beraberlikleri süresince ara sıra tartıştıklarını söyledi. Gezen, Karabuğa'yı kıskandığını, olay gecesi de bu nedenle çıkan tartışmada, araçtaki tüfekle 2 el ateş edip vurduğunu söyledi.

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Isparta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 aylık hamile eşini öldüren zanlının ifadesi pes dedirtti: Kıskandım - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 aylık hamile eşini öldüren zanlının ifadesi pes dedirtti: Kıskandım - Son Dakika
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