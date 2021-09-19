Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile 2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan ve 6 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, ikinci mutluluğu yaşadı.
Ünlü çift, Bozburun Yat Kulübü'nde sade bir merasimle nikah defterine imza attı. 20 kişinin katıldığı törende nikâh şahitliklerini Tanem Sivar ile Nail Gönenli yaptı.
Kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, bir röportajında "Hamileyken düğün yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil" demişti.
Çiftin, bebekleri dünyaya geldikten sonra İstanbul'da görkemli bir düğün yapmayı planladığı öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet
Son Dakika › Magazin › 6 aylık hamile Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk dünya evine girdi! Törende sadece 20 kişi vardı - Son Dakika Magazin