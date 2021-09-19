6 aylık hamile Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk dünya evine girdi! Törende sadece 20 kişi vardı

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile 2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan ve 6 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, ikinci mutluluğu yaşadı.

TÖRENE 20 KİŞİ KATILDI

Ünlü çift, Bozburun Yat Kulübü'nde sade bir merasimle nikah defterine imza attı. 20 kişinin katıldığı törende nikâh şahitliklerini Tanem Sivar ile Nail Gönenli yaptı.

"HAMİLEYKEN DÜĞÜN YAPMAM"

Kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, bir röportajında "Hamileyken düğün yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil" demişti.

GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜN YAPACAKLAR

Çiftin, bebekleri dünyaya geldikten sonra İstanbul'da görkemli bir düğün yapmayı planladığı öğrenildi.