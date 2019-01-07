6 Aylık İş İçin 4 Saatte 2 Bin Başvuru
1 saat önce
Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Batman'da çeşitli kamu kurumlarında istihdam edilecek olan 2 bin kişi için başvurular bu sabah başladı.
Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Batman
'da çeşitli kamu kurumlarında istihdam edilecek olan 2 bin kişi için başvurular bu sabah başladı. Başvuruların ilk gününde 6 aylık geçici işe başvurmak için 4 saatte yaklaşık 2 bin kişinin başvuru yapıldığı öğrendi.
Batman'da çeşitli kurumlarda görevlendirilmek üzere İşkur tarafından 2 bin kişinin istihdam edileceğinin duyurulması sonrası başvurular başladı. İlk günde 4 saatte yaklaşık 2 bin kişinin başvuru yapıldı. 6 aylık geçici TYP kadrosuna başvuru yapmak için sabah erken saatte Batman İşkur Müdürlüğü
önüne gelen Mehmet Karabulut
, "İşsiziz, işsizlikten başvurumuzu yaptık 6 aylık işe. Bir de yaş sınırı getirmişler. Bu yaş sınırı yanlıştır bana göre. Başka yerlerde bu yaş sınırı yok sadece Batman'da var ve bunu kaldırsınlar. Bayanlarda 28, erkeklerde 36. Ama edindiğimiz bilgilere göre başka yerlerde yaş sınırı yokmuş. Askerliğini yapmamış olanı da alıyorlarmış. Batman'da da aynı olsun. Bir an önce bu sorun da çözülsün" dedi.
11 Ocak Cuma günü bitecek olan başvuru sonrası yapılacak olan incelemeler sonrası TYP kapsamında kamu kurumlarında 6 aylık olarak geçici istihdam edilecek olan 2 bin kişinin belirlenmesi için noter huzurunda kura yapılacağı öğrenildi. - BATMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:07 Kaynak: İHA
Nihat Hatipoğlu'ndan Sosyal Medya Açıklaması: Hesabını Vereceksiniz!
"Namazda Bereket Sporda Hareket Var " Diyen Cemaat, Camide Spor Yaptı
6 Ay Süreyle 2 Bin Kişi Alınacağını Öğrenen, İŞKUR Binası Önüne Koştu
Son Dakika! Karşı Gazetesi Davasında CHP'li Eren Erdem İçin 19 Yıl Hapis İstendi