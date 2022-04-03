6 AYLIK SMA'LI YASMİN'İN YAŞAM SAVAŞI - Son Dakika

ADANA'da Hilal Salman (21), 40 günlükken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan 6 aylık bebeği Yasmin Elif'i doya doya kucağına alamadığını belirterek, "Bebeğim yoğun bakımdan yeni çıktı, durumu hala kritik. Acaba bugün nefessiz kalacak mı, ölecek mi korkusuyla yaşıyorum. Zongensma ilacını almamız için çok kişinin, az parasına ihtiyacımız var. 5 lira 10 lira ile bir hayatı kurtarabilirler" dedi.

Sarıçam ilçesinde yaşayan kurye Vedat Salman (23) ile hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Hilal Salman çiftinin ilk çocukları 6 aylık Yasmin Elif'e, henüz 40 günlükken hareketlerinin yavaşlaması üzerine götürüldüğü hastanede SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Ücretsiz Spinraza tedavisine başlayan ve makinelere bağlı olarak yaşamını sürdüren Yasmin Elif'e, ocak ayında nefes almakta güçlük çekmesi üzerine ameliyat edilerek trakeostomi açıldı. Entübe edilen bebek, 65 gün boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı verdi. Bu arada Salman ailesi, bebeklerinin, dünyanın en pahalı ilaçlarından biri olan 'zolgensma' gen tedavisini de alması için valilik onaylı kampanya başlattı. Kampanyası yüzde 7'ye ulaşan Yasmin Elif, 10 gün önce taburcu olup evine getirildi.

YOĞUN BAKIMDAN YENİ ÇIKTI, DURUMU HALA KRİTİK

Yasmin'in şuan Türkiye'nin en küçük trakeostomili bebeği olduğunu söyleyen anne Hilal Salman, onu doya doya kucağına alamadığını söyledi. Bebeğinin nefessiz kalacağı korkusu ile gece-gündüz başından ayrılmadığını belirten Salman, "Yasmin 1 buçuk haftadır yanımızda. Yoğun bakımdan yeni çıktı. Yoğun bakımdan çıkıp eve geldiğimiz ilk gün elektrikler kesildi. Ne yapacağımızı bilemedik. Gecemiz, gündüzümüz yok. Acaba bugün nefessiz kalacak mı, ölecek mi korkusu ile yaşıyoruz. Durumu hala kritik. Ciğerleri kötü durumda ve sürekli hastaneye gidip geliyoruz. Hortumlar ve trakeostomisi var. Kucağıma alırken acaba trakeostomisi çıkar mı, nefesi kesilir mi diye korkuyorum" dedi.

İLAÇ 1 MİLYON 879 BİN DOLAR

Bebeğinin 8 cihaza bağlı olarak yaşamını devam ettirdiğini söyleyen Salman, "Bebeğimin zolgensma gen tedavisi için 1 milyon 879 bin dolara Dubai'den teklif aldık. Valilik onaylı bir kampanya başlattık ve yüzde 7'ye ulaştık. Yasmin'i bu ilaca ulaştırıp ardından alacağı fizik tedaviler ile sağlıklığına kavuşturmak istiyoruz. Çok kişinin, az parasına ihtiyacımız var. 5 lira 10 lira ile bir hayatı kurtarabilirler" diye konuştu.

Baba Vedat Salman ise Yasmin Elif'in sağlıklı bebekler gibi yaşamına devam edebilmesi için sosyal medyadan kar küreleri sattıklarını belirterek, hayırseverlerden yardım beklediklerini belirtti.