6 Aylık Zorunlu Askerlik Süresi Kısa'
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Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada, kalıcı bedelli askerlik ile Türk Ordusu'nun ilke ve değerlerine zarar verilebileceğini ve ayrıca 6 aylık zorunlu askerlik süresini de kısa bulduklarını ifade etti.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:01
Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan
, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada, kalıcı bedelli
askerlik ile Türk Ordusu'nun ilke ve değerlerine zarar verilebileceğini ve ayrıca 6 aylık zorunlu askerlik süresini de kısa bulduklarını ifade etti
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