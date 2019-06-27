Son Dakika Haberleri: 6 Aylık Zorunlu Askerlik Süresi Kısa'
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6 Aylık Zorunlu Askerlik Süresi Kısa'

54 dakika önce

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada, kalıcı bedelli askerlik ile Türk Ordusu'nun ilke ve değerlerine zarar verilebileceğini ve ayrıca 6 aylık zorunlu askerlik süresini de kısa bulduklarını ifade etti.

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Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada, kalıcı bedelli askerlik ile Türk Ordusu'nun ilke ve değerlerine zarar verilebileceğini ve ayrıca 6 aylık zorunlu askerlik süresini de kısa bulduklarını ifade etti
6 Aylık Zorunlu Askerlik Süresi Kısa'
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:01 
bedelli, Kemal Çalışkan, Türkiye, Güncel
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