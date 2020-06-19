6 aylıkken yüzü yanmıştı, operasyonuna korona engel oldu - Son Dakika

6 aylıkken yüzü yanmıştı, operasyonuna korona engel oldu

6 aylıkken yüzü yanmıştı, operasyonuna korona engel oldu Sesini duyuran Sanatçı Haluk Levent'e teşekkür mektubu yazdı Yüzde 97 oranında engeli bulunan Durak, salgın sonrasında ameliyat olacak İzmir'de yaşayan ve henüz 6 aylıkken evde çıkan yangın sebebiyle vücudunun büyük bölümü yanan 28...

6 aylıkken yüzü yanmıştı, operasyonuna korona engel oldu

Sesini duyuran Sanatçı Haluk Levent'e teşekkür mektubu yazdı

Yüzde 97 oranında engeli bulunan Durak, salgın sonrasında ameliyat olacak

İZMİR - İzmir'de yaşayan ve henüz 6 aylıkken evde çıkan yangın sebebiyle vücudunun büyük bölümü yanan 28 yaşındaki Mehmet Ali Durak, Antalya'da yüz nakli olacakken korona virüsü salgını başladı. 1 gün hastanede yatıp İzmir'e dönmek zorunda kalan Durak, salgın sonrasına ertelenen ameliyatının ardından konuşabilmek, yürüyebilmek ve iyi bir görünüme kavuşmak istiyor. Durak ayrıca, sesini duyuran Sanatçı Haluk Levent'e de teşekkür mektubu yazdı.

Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Durak (28), henüz 6 aylıkken evinde çıkan bir yangının ortasında kaldı. Annesinin alevlerin arasından alıp kurtardığı Mehmet Ali Durak, hastaneye kaldırıldı. "Yaşamaz" denilen Durak, 47 gün boyunca verdiğin yoğun bakım mücadelesi sonrasında 1 yıl boyunca hastanede müşahede altında tutuldu. Küçük olması ve yangında zarar görmesi sebebiyle Durak'ın kafatası kemiği oluşmadı. Yangında vücudunun büyük bir bölümü yanan Durak, aynı zamanda epilepsi hastalığına da yakalandı. Bacaklarında oluşan hasar sebebiyle aksak bir şekilde yürüyebilen Durak, bu zamana kadar birçok kez düşerek vücudunun çeşitli yerlerini kırdı. Yüzde 97 oranında engelli raporu bulunan Durak, konuşamıyor ve düzgün yürüyemiyor.

Nakil olacakken korona virüs salgını başladı

Yıllarca rahatsızlığına çare arayan Mehmet Ali Durak, geçtiğimiz kasım ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Durak, kendini işaret diliyle anlatmaya çalıştığı bir videoyu hesabına yüklemiş ve yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce kez paylaşılmıştı. Durak'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, engelli genç için harekete geçerek tedavisinin yapılması için çalışma başlatmıştı. Çalışmalar kısa sürede sonuç vermiş ve Durak, Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından operasyon yapılmak üzere Antalya'da hastaneye yatırılmıştı. Hastaneye yattığı 1. gün sonrasında başlayan korona virüsü salgını tüm planları alt üst etti. Durak'ın operasyonu salgın sonrasında belirlenecek bir tarihe ertelendi. Operasyonun ertelenmesinin ardından Mehmet Ali Durak, ablası Sultan Durak ile beraber İzmir'e dönmek zorunda kaldı.

Operasyonunun yapılması için salgının bitmesini bekliyor

Operasyonu ertelenmek zorunda kaldığı için üzülen Mehmet Ali Durak, İzmir'e döndükten sonra yeniden moralini kazandı. Yaklaşık 4 ay boyunca evinden dışarı çıkmayan Durak, evinde korona virüsü salgınına karşı belirlenen kurallara itinayla uyuyor. Gün içindeki zamanının çoğunu odasında geçiren Durak, sık sık ellerini yıkıyor ve kimseyle temasa geçmemeye özen gösteriyor. Engelli genç, korona virüsü salgınının biran önce bitmesini ve operasyon gününün gelmesini iple çekiyor.

Mehmet Ali Durak'ın annesi Emine Durak, doktorların operasyon için söz verdiğini ve oğlunun ameliyat olabilmesini çok istediğini kaydetti.

Haluk Levent'e teşekkür mektubu yazdı

Mehmet Ali Durak, sesinin duyulmasında ve tedavi sürecinin başlamasında büyük emeği olan Haluk Levent'e ve AHBAP Derneği İzmir Şubesine bir teşekkür mektubu yazdırdı. Durak, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba Haluk Abi. Sen benim elimden tuttun. Çok teşekkür ederim. İnşallah umutlarımız sayende gerçek olacak. Ben konuşamıyorum, yazamıyorum. Kalpten konuşuyorum. Allah sende ve senin gibi iyi insanlardan bin kere razı olsun. Sayende güzel dostlar, ablalar, abiler edindim. Beni sevgiyle kucakladılar. Keşke yüreğimde hissettiklerimi yazabilseydim. Aklımdan geçenleri de sana ifade edebilseydim; fakat kalbimden konuşuyorum. Beden dilimle kendimi anlatmaya çalışıyorum. İzmir AHBAP Derneğinden ben sürekli arıyorlar ve ben çok mutlu oluyorum. Haluk ağabeyciğim, başta sana, hayırsever halkımıza ve Sağlık Bakanlığına tekrar tekrar teşekkür ederim. Artık umutlarım, hayallerim inşallah gerçek olacak. İnşallah yüzüm gerçekten gülebilecek."

6 aylıkken yüzü yanmıştı, operasyonuna korona engel oldu

Haluk Levent, İzmir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 10:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 6 aylıkken yüzü yanmıştı, operasyonuna korona engel oldu - Son Dakika

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