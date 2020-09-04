6 ayrı hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de 5 iş yeri ve 1 ikametten hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de gerçekleşen 6 ayrı hırsızlık olayı sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın M.Ç. olduğunu anlaşılırken, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli şahıs M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR