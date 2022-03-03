6 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika
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6 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT'tan kaçamadı

03.03.2022 13:38
6 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT'tan kaçamadı

Van'da 6 ayrı suçtan aranan şahıs, jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından yakalandı.

Van'da 6 ayrı suçtan aranan şahıs, jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından Van il genelinde nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanması kapsamında yapılan istihbari çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, Van'ın İpekyolu ilçesinde ikamet ettiği tespit edilen ve 6 ayrı suçtan 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A. isimli şahıs, yapılan operasyon neticesinde 2 Mart 2022 tarihinde yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

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Jandarma, JASAT, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika
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