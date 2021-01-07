6 ayrı suçtan aranan şahıs sokağa çıkma yasağında yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 6 ayrı suçtan aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekmen Mahallesi'nde şüpheli bir kişiyi durdurdu. Ekipler, şahsın yaptıkları incelemede hükümlü veya tutuklunun kaçması, güveni kötüye kullanma, askeri ceza kanununa muhalefet, dolandırıcılık suçlarından arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal eden şüpheliye 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. - MERSİN