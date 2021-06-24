6 BACAKLI DOĞAN YAVRU KÖPEK, HAYATA TUTUNAMADI - Son Dakika

ADANA'da, veteriner kliniğinde 'Fransız buldog' cinsi köpeğin dünyaya getirdiği 6 bacaklı yavru, doğumdan dakikalar sonra öldü. Doğumu gerçekleştiren veteriner hekim Mete Betin, "Buna 'doğumsal anomali' diyoruz. Bu tür doğumlarda yavru genellikle organ yetmezliğiyle dünyaya geliyor ve yaşama tutunamıyor" dedi.

Anne karnındaki fetüsün gelişim sürecinde kalıtımsal hastalığa, şekil bozukluğuna ya da radyasyona maruz kalma gibi nedenlerle bebeğin ya da yavrunun yapısında, fiziki görüntüsünde meydana gelen sorunlar anlamına gelen 'doğumsal anomali' tüm canlılar için ortak hastalık olarak görülüyor. Hayvanlarda insanlara göre daha sık görülen bu hastalık, genellikle ölümle sonuçlanıyor.

Adana'nın Seyhan ilçesinde veteriner hekim Mete Betin'in doğum yaptırdığı 'Fransız buldog' cinsi köpeğin 6 yavrusundan biri 6 bacaklı dünyaya geldi. Hayati fonksiyonları zayıf olan yavru, dakikalar sonra organ yetmezliğinden öldü.

'BÖBREK, KALP YA DA BAĞIRSAK SORUNLARI OLUYOR'

Yavru köpeği görür görmez hayatta tutmak için çabaladıklarını, fakat başaramadıklarını söyleyen Betin, doğumsal anomalinin beraberinde birçok rahatsızlığı da getirdiğini vurguladı. Betin, "Böyle doğan canlılarda asıl sorun fazla olan uzuv değil, bazı organların yeterli seviyede çalışmamasıdır. Bundan dolayı yüzde 90'ın üzerinde ölüm görülüyor. Örneğin 1 yıl önce İngiltere'de aynı şekilde 6 bacaklı köpek dünyaya geldi fakat 4 gün yaşadı. Böbrek, kalp yetmezliği ve bağırsak rahatsızlıkları bu tür vakalarda öne çıkıyor. Nitekim yavrumuz da hayata tutunamadı. Eğer yaşatabilseydik fazla olan 2 bacağı alacaktık. Bu tür rahatsızlıklar, genetik ya da hayvanlara yanlış ilaç verilmesinden kaynaklanabiliyor" dedi.