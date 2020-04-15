6. Balkan Panorama Film Festivaline başvurular 17 Nisan'da alınacak - Son Dakika

Kısa ve uzun metrajlarda, ulusal ve uluslararası kategorilerinde gerçekleştirilecek 6. Balkan Panorama Film Festivali için başvuruların, 17 Nisan'da başlayacağı bildirildi.

Buca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü ile ortaklaşa düzenlenen festivale, 14 Balkan ülkesinden uzun ve kısa metraj, kurmaca ve belgesel filmler kabul edilecek.

Başvurular, 17 Nisan'dan, 19 Haziran'a kadar festivalin internet sitesinden yapılabilecek. Ön jürinin değerlendireceği başvuruların sonuçları, 20 Temmuz 2020'ye kadar festivalin resmi sitesinde ilan edilecek.

Festivalde, uzun ve kısa metrajda ulusal ve uluslararası olmak üzere 4 dalda en iyi film ödülünün yanı sıra "Sarı Şemsiye Ödülü" ve "Sarı Şemsiye Jüri Özel Ödülü" verilecek.