Son Dakika Haberleri: 6. Barış ve Sevgi buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor
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6. Barış ve Sevgi buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor

48 dakika önce

6. Barış ve Sevgi Buluşmaları Beylikdüzü halkı ve komşu ilçelerin yoğun katılımıyla dolu dizgin devam ediyor.

6. Barış ve Sevgi buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor, System.String[]

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen ve festival havasında geçen buluşmalar 9. gününde de Sahaf Söyleşileri ve Çardak Altı Sohbetleri ile edebiyat, sanat ve siyaset dünyasının ünlü isimlerini vatandaşlarla bir araya getirecek. 7 Eylül Cumartesi günü saat 15:00'da düzenlenecek kitap mezatının ardından saat 17:00'da Ümit Nar moderatörlüğünde başlayacak Sahaf Söyleşileri'nin konuğu ise Emrah Safa Gürkan olacak ve "Sultanların Arşivleri: Avrupa Arşivlerinde Geçmişi Aramak" konulu keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.

19:00-20:30 saatleri arasında ise bu yıl ki teması "Umut" olan Çardak Altı Sohbetleri başlayacak. Yekta Kopan moderatörlüğünde düzenlenecek söyleşinin konukları, Televizyon programcısı ve sunucusu Sedef Kabaş, Prof. Dr. Bengi Semerci ve Emin Çapa olacak.

Saatler 21:15'i gösterdiğinde ise Türk Pop Müziği'nin başarılı isimlerinden Gökhan Tepe, en sevilen şarkılarını Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında Beylikdüzü halkı için seslendirecek.

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Çardak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:39 Kaynak: Bültenler
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