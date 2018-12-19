Son Dakika Haberleri: 6. Bilim ve Fikir Festivali"

6. Bilim ve Fikir Festivali"

3 saat önce

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Ülkemizin koyduğu 2023 hedeflerinde, belki 2071 hedeflerinde de en fazla güvendiği kurum eğitim kurumlarıdır.

6. Bilim ve Fikir Festivali
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Ülkemizin koyduğu 2023 hedeflerinde, belki 2071 hedeflerinde de en fazla güvendiği kurum eğitim kurumlarıdır. Bütün değişimi başlatacak olan, gelişimi tetikleyecek olan, hem var olan kültürü, değerleri gelecek kuşaklara aktarırken aslında değişimi de başlatacak olan eğitim kurumlarıdır." dedi.

Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl altıncısı Nisan ayında gerçekleştirilecek olan liselere yönelik Bilim ve Fikir Festivalinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Yazıcı, çocukların ilham veren farklı yeteneklerini gördükçe daha fazla desteklenmeleri gerektiği inancının arttığını ifade ederek, bu kapsamda, çağa uygun ama geleceğe yönelik adımlar atmaya çalıştıklarını belirterek, "Tabii bu geleceğe yönelik adımlar bilginin üretildiği üniversitelerden çok yönlü yararlanarak mümkün olabilecek, bunu çok iyi biliyoruz. Bu yönüyle üniversitelerimiz ile kuracağımız iş birliklerinin okullarımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'nin geleceğe dair hedeflerinde eğitim camiasına da önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Yazıcı, şunları söyledi:

"Ülkemizin koyduğu 2023 hedeflerinde, belki 2071 hedeflerinde de en fazla güvendiği kurum eğitim kurumlarıdır. Bütün değişimi başlatacak olan, gelişimi tetikleyecek olan, hem var olan kültürü, değerleri gelecek kuşaklara aktarırken aslında değişimi de başlatacak olan eğitim kurumlarıdır. Bu yönden bu tür çalışmaların değişim ve gelişimin olmazsa olmazı olacağına inanıyorum."

" 'Ben' merkezci insanlar bulunduğu kurumu zehirleyen insanlardır"

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da 21. yüzyılda girişimcilik ve yenilikçiliğin yanı sıra iş birliği ve ilişki yönetiminin de önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

" 'Ben' merkezci insanlar bulunduğu kurumu zehirleyen insanlardır. Bir müddet sonra 'katlanılan insan' haline geliyorlar. Boşanmaların en önemli sebeplerinden biri nedir, ego savaşları. Senin dediğin-benim dediğim, senin annen-benim annem... Bu iş yerinde olduğunda da aynı şey ortaya çıkıyor, takım çalışmasını bozuyor. Gençlerin en önemli ilgi alanı sosyal medya. Dijital bir nesil var şu anda. Dijital nesil ev sahibi, bizim kuşak göçmen. Gençlerle iletişim kurmakta sosyal medya çok önemli bir alan. İnsanlık tarihinin bulduğu makine internet. Bu makineyi doğru şekilde kullanmak gerekiyor. Teknolojinin kendisi tarafsızdır, iyi amaçla kullanırsak iyi ve güzele, kötü amaçlı kullanırsak negatif şeylere hizmet eder."

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk'un festivale ilişkin sunum yaptığı toplantıda, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan da "Değişen Dünyada İyiliği Yeşertebilmek" konulu konferans verdi.

Öte yandan, bu yıl Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Fen ve Teknoloji Bilimleri kategorilerinde kabul edilecek projeler için son başvuru tarihinin 22 Şubat 2019 olduğu, dereceye girenlere para ödülü verileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:10 Kaynak: AA

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