Son Dakika Haberleri: 6 Bilimsel Kişisel Gelişim Kitap Önerisi-Çekiliş Var!

6 Bilimsel Kişisel Gelişim Kitap Önerisi-Çekiliş Var!

30 dakika önce

Bilimsel kişisel gelişim kitap önerileri yaptım. Çekilişe katılmak için bu videoyu beğenip, beni instagram'dan( @beyhanbudak ) takip edip, burada yorumlarda instagram kullanıcı adını ve bu kanalda en sevdiğin videoyu belirtmen yeterli olacaktır.

Bilimsel kişisel gelişim kitap önerileri yaptım. Çekilişe katılmak için bu videoyu beğenip, beni instagram'dan( @beyhanbudak ) takip edip, burada yorumlarda instagram kullanıcı adını ve bu kanalda en sevdiğin videoyu belirtmen yeterli olacaktır. 6 Ocak 2019 saat 20: 00' ye kadar katılım sağlayabilirsiniz. Sonuç, 7 Ocak Pazar günü instagram sayfamda açıklanacaktır : ) Abone Olmak İçin: https://goo.gl/sZvYO7

Altyazı Eklemek için: https://goo.gl/TFMtzj

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:44 Kaynak: Youtube

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